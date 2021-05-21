https://ria.ru/20210521/sberezheniya-1733226990.html

Исследование: треть россиян не имеет сбережений на "черный день"

Исследование: треть россиян не имеет сбережений на "черный день" - РИА Новости, 21.05.2021

Исследование: треть россиян не имеет сбережений на "черный день"

Около 37% россиян не имеют никаких накоплений, а 63% граждан формируют себе финансовую подушку безопасности, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T05:33

2021-05-21T05:33

2021-05-21T05:33

россия

экономика

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Около 37% россиян не имеют никаких накоплений, а 63% граждан формируют себе финансовую подушку безопасности, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости."В ходе опроса более 63% россиян указали на наличие сбережений", - говорится в исследовании.Отмечается, что каждый четвертый гражданин предпочитает переводить на сбережения до 10% дохода, а каждый пятый - от 10% до 50% своего дохода. В то же время лишь 5% респондентов сообщили, что откладывают более 50% дохода.Наименее рискованным способом инвестирования средств 61% респондентов посчитал вложения в недвижимость. На втором месте россияне назвали иностранную валюту - так ответили порядка 15% опрошенных. Замыкают список самых надежных инструментов инвестирования ценные бумаги, за которые отдали голоса 13% участников опроса.Исследование проводилось в начале мая по репрезентативной выборке среди 5 тысяч россиян во всех регионах страны.

https://ria.ru/20210521/sberezheniya-1733226622.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика