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Исследование: треть россиян не имеет сбережений на "черный день"
Исследование: треть россиян не имеет сбережений на "черный день" - РИА Новости, 21.05.2021
Исследование: треть россиян не имеет сбережений на "черный день"
Около 37% россиян не имеют никаких накоплений, а 63% граждан формируют себе финансовую подушку безопасности, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T05:33
2021-05-21T05:33
россия
экономика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Около 37% россиян не имеют никаких накоплений, а 63% граждан формируют себе финансовую подушку безопасности, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости."В ходе опроса более 63% россиян указали на наличие сбережений", - говорится в исследовании.Отмечается, что каждый четвертый гражданин предпочитает переводить на сбережения до 10% дохода, а каждый пятый - от 10% до 50% своего дохода. В то же время лишь 5% респондентов сообщили, что откладывают более 50% дохода.Наименее рискованным способом инвестирования средств 61% респондентов посчитал вложения в недвижимость. На втором месте россияне назвали иностранную валюту - так ответили порядка 15% опрошенных. Замыкают список самых надежных инструментов инвестирования ценные бумаги, за которые отдали голоса 13% участников опроса.Исследование проводилось в начале мая по репрезентативной выборке среди 5 тысяч россиян во всех регионах страны.
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россия, экономика

Исследование: треть россиян не имеет сбережений на "черный день"

05:33 21.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Около 37% россиян не имеют никаких накоплений, а 63% граждан формируют себе финансовую подушку безопасности, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В ходе опроса более 63% россиян указали на наличие сбережений", - говорится в исследовании.
Отмечается, что каждый четвертый гражданин предпочитает переводить на сбережения до 10% дохода, а каждый пятый - от 10% до 50% своего дохода. В то же время лишь 5% респондентов сообщили, что откладывают более 50% дохода.
Наименее рискованным способом инвестирования средств 61% респондентов посчитал вложения в недвижимость. На втором месте россияне назвали иностранную валюту - так ответили порядка 15% опрошенных. Замыкают список самых надежных инструментов инвестирования ценные бумаги, за которые отдали голоса 13% участников опроса.
Исследование проводилось в начале мая по репрезентативной выборке среди 5 тысяч россиян во всех регионах страны.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
05:13
Эксперты назвали самые популярные среди россиян способы сбережения
 
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