https://ria.ru/20210521/sberezheniya-1733226990.html
Исследование: треть россиян не имеет сбережений на "черный день"
Исследование: треть россиян не имеет сбережений на "черный день" - РИА Новости, 21.05.2021
Исследование: треть россиян не имеет сбережений на "черный день"
Около 37% россиян не имеют никаких накоплений, а 63% граждан формируют себе финансовую подушку безопасности, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T05:33
2021-05-21T05:33
2021-05-21T05:33
россия
экономика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Около 37% россиян не имеют никаких накоплений, а 63% граждан формируют себе финансовую подушку безопасности, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости."В ходе опроса более 63% россиян указали на наличие сбережений", - говорится в исследовании.Отмечается, что каждый четвертый гражданин предпочитает переводить на сбережения до 10% дохода, а каждый пятый - от 10% до 50% своего дохода. В то же время лишь 5% респондентов сообщили, что откладывают более 50% дохода.Наименее рискованным способом инвестирования средств 61% респондентов посчитал вложения в недвижимость. На втором месте россияне назвали иностранную валюту - так ответили порядка 15% опрошенных. Замыкают список самых надежных инструментов инвестирования ценные бумаги, за которые отдали голоса 13% участников опроса.Исследование проводилось в начале мая по репрезентативной выборке среди 5 тысяч россиян во всех регионах страны.
https://ria.ru/20210521/sberezheniya-1733226622.html
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россия, экономика
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Около 37% россиян
не имеют никаких накоплений, а 63% граждан формируют себе финансовую подушку безопасности, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В ходе опроса более 63% россиян указали на наличие сбережений", - говорится в исследовании.
Отмечается, что каждый четвертый гражданин предпочитает переводить на сбережения до 10% дохода, а каждый пятый - от 10% до 50% своего дохода. В то же время лишь 5% респондентов сообщили, что откладывают более 50% дохода.
Наименее рискованным способом инвестирования средств 61% респондентов посчитал вложения в недвижимость. На втором месте россияне назвали иностранную валюту - так ответили порядка 15% опрошенных. Замыкают список самых надежных инструментов инвестирования ценные бумаги, за которые отдали голоса 13% участников опроса.
Исследование проводилось в начале мая по репрезентативной выборке среди 5 тысяч россиян во всех регионах страны.