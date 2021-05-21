https://ria.ru/20210521/sberezheniya-1733226622.html

Эксперты назвали самые популярные среди россиян способы сбережения

Эксперты назвали самые популярные среди россиян способы сбережения - РИА Новости, 21.05.2021

Эксперты назвали самые популярные среди россиян способы сбережения

Срочные вклады, текущие счета и наличные рубли составили тройку самых популярных сберегательных инструментов у россиян, говорится в исследовании... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T05:13

2021-05-21T05:13

2021-05-21T05:13

россия

экономика

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Срочные вклады, текущие счета и наличные рубли составили тройку самых популярных сберегательных инструментов у россиян, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Вторым самым распространенным сберегательным инструментом у россиян стали наличные в российских рублях – порядка 40% участников опроса назвали данный инструмент своим главным сберегательным активом.При этом лишь каждый десятый опрошенный предпочитает самостоятельно инвестировать в ценные бумаги - акции, облигации и прочие инвестпродукты.Самыми безопасными способами сбережений, по мнению опрошенных россиян, являются вклады, текущие и накопительные счета (их отметили 37% респондентов), а также недвижимость (27% всех опрошенных) и наличные средства в рублях (23% участников опроса).Исследование проводилось в начале мая по репрезентативной выборке среди 5 тысяч россиян во всех регионах страны.

https://ria.ru/20210513/inflyatsiya-1732062255.html

https://ria.ru/20210416/sberezheniya-1728506760.html

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2021

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россия, экономика