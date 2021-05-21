https://ria.ru/20210521/sanktsii-1733404817.html

Источник заявил о диссонансе санкций Киева с заявлениями Зеленского

Источник заявил о диссонансе санкций Киева с заявлениями Зеленского - РИА Новости, 21.05.2021

Источник заявил о диссонансе санкций Киева с заявлениями Зеленского

Санкции Киева против российских СМИ диссонируют с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T22:11

2021-05-21T22:11

2021-05-21T22:52

россия

арлем дезир

международная федерация журналистов

дмитрий киселев

владимир зеленский

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киев

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Санкции Киева против российских СМИ диссонируют с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения проблем в двусторонних отношениях, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее украинский лидер на три года продлил ограничительные меры против некоторых российских юрлиц, среди которых есть СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня". При этом накануне он сообщил, что офисы президентов Украины и России уже начали контакты по возможным переговорам. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, есть наброски тем встречи, но процесс идет непросто."В Москве решительно осуждают односторонние ограничительные меры, которые противоречат нормам международного права и европейским конвенциям в сфере прав человека и основных свобод, в первую очередь свободы СМИ", — сказал собеседник агентства.Гендиректор медиахолдинга Дмитрий Киселев ранее назвал эти санкции бессмысленной архаикой. По его мнению, украинский президент "подтвердил свое неприятие свободы слова".МИА "Россия сегодня" и агентство РИА Новости Украина попали в санкционный список Украины в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. Кирилла Вышинского, на тот момент руководившего РИА Новости Украина, тогда арестовали. В МИД России назвали действия Киева произволом, а в Международной федерации журналистов — цензурным решением.

https://ria.ru/20210520/kharakteristika-1733131201.html

https://ria.ru/20210521/sanktsii-1733386843.html

россия

москва

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арлем дезир, международная федерация журналистов, дмитрий киселев, владимир зеленский, москва, киев, украина, в мире