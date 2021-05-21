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https://ria.ru/20210521/sanktsii-1733404817.html
Источник заявил о диссонансе санкций Киева с заявлениями Зеленского
Источник заявил о диссонансе санкций Киева с заявлениями Зеленского - РИА Новости, 21.05.2021
Источник заявил о диссонансе санкций Киева с заявлениями Зеленского
Санкции Киева против российских СМИ диссонируют с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T22:11
2021-05-21T22:52
россия
арлем дезир
международная федерация журналистов
дмитрий киселев
владимир зеленский
москва
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Санкции Киева против российских СМИ диссонируют с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения проблем в двусторонних отношениях, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее украинский лидер на три года продлил ограничительные меры против некоторых российских юрлиц, среди которых есть СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня". При этом накануне он сообщил, что офисы президентов Украины и России уже начали контакты по возможным переговорам. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, есть наброски тем встречи, но процесс идет непросто."В Москве решительно осуждают односторонние ограничительные меры, которые противоречат нормам международного права и европейским конвенциям в сфере прав человека и основных свобод, в первую очередь свободы СМИ", — сказал собеседник агентства.Гендиректор медиахолдинга Дмитрий Киселев ранее назвал эти санкции бессмысленной архаикой. По его мнению, украинский президент "подтвердил свое неприятие свободы слова".МИА "Россия сегодня" и агентство РИА Новости Украина попали в санкционный список Украины в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. Кирилла Вышинского, на тот момент руководившего РИА Новости Украина, тогда арестовали. В МИД России назвали действия Киева произволом, а в Международной федерации журналистов — цензурным решением.
https://ria.ru/20210520/kharakteristika-1733131201.html
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россия, арлем дезир, международная федерация журналистов, дмитрий киселев, владимир зеленский, москва, киев, украина, в мире

Источник заявил о диссонансе санкций Киева с заявлениями Зеленского

22:11 21.05.2021 (обновлено: 22:52 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Санкции Киева против российских СМИ диссонируют с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения проблем в двусторонних отношениях, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.
Ранее украинский лидер на три года продлил ограничительные меры против некоторых российских юрлиц, среди которых есть СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня". При этом накануне он сообщил, что офисы президентов Украины и России уже начали контакты по возможным переговорам. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, есть наброски тем встречи, но процесс идет непросто.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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Зеленский объяснил, почему не хочет давать характеристику Путину
"В Москве решительно осуждают односторонние ограничительные меры, которые противоречат нормам международного права и европейским конвенциям в сфере прав человека и основных свобод, в первую очередь свободы СМИ", — сказал собеседник агентства.
Гендиректор медиахолдинга Дмитрий Киселев ранее назвал эти санкции бессмысленной архаикой. По его мнению, украинский президент "подтвердил свое неприятие свободы слова".
МИА "Россия сегодня" и агентство РИА Новости Украина попали в санкционный список Украины в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. Кирилла Вышинского, на тот момент руководившего РИА Новости Украина, тогда арестовали. В МИД России назвали действия Киева произволом, а в Международной федерации журналистов — цензурным решением.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на презентации книги Идеология русской государственности. Континент Россия - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
19:05Медиавойны
Киселев ответил на продление санкций Киева против МИА "Россия сегодня"
 
РоссияАрлем ДезирМеждународная федерация журналистовДмитрий КиселевВладимир ЗеленскийМоскваКиевУкраинаВ мире
 
 
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