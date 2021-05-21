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Медиавойны
https://ria.ru/20210521/sanktsii-1733386843.html
Киселев ответил на продление санкций Киева против МИА "Россия сегодня"
Киселев ответил на продление санкций Киева против МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 21.05.2021
Киселев ответил на продление санкций Киева против МИА "Россия сегодня"
Продление Киевом санкций против МИА "Россия сегодня" бессмысленно и смехотворно, президент Украины Владимир Зеленский этим решением подтвердил свое неприятие... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T19:05
2021-05-21T19:38
медиавойны
россия
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Продление Киевом санкций против МИА "Россия сегодня" бессмысленно и смехотворно, президент Украины Владимир Зеленский этим решением подтвердил свое неприятие свободы слова, заявил в пятницу гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Ранее в пятницу Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о продлении санкций в отношении МИА "Россия сегодня" еще на три года.Он подчеркнул, что "санкции против СМИ - архаика, которая ограничивает не столько нас, сколько самого Зеленского". "Для все уже очевидно, что комик Зеленский - диктатор, и это уже не роль", - сказал Киселев.Международное информационное агентство "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" попали в санкционный список Украины в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. Руководитель в тот момент "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был арестован.Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев тогда заявил, что украинские власти должны прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сочла, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс "РИА Новости Украина" юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.Выражал серьезное беспокойство из-за действий украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве и Арлем Дезир - на тот момент представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Международная федерация журналистов также осудила и назвала "цензурным решением" блокировку Киевом МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.
https://ria.ru/20210521/ukraina-1733384499.html
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россия, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, владимир зеленский, украина, в мире

Киселев ответил на продление санкций Киева против МИА "Россия сегодня"

19:05 21.05.2021 (обновлено: 19:38 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на презентации книги "Идеология русской государственности. Континент Россия"
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на презентации книги Идеология русской государственности. Континент Россия - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Продление Киевом санкций против МИА "Россия сегодня" бессмысленно и смехотворно, президент Украины Владимир Зеленский этим решением подтвердил свое неприятие свободы слова, заявил в пятницу гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Ранее в пятницу Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о продлении санкций в отношении МИА "Россия сегодня" еще на три года.
"Зеленский подтвердил свое неприятие свободы слова. Санкции бессмысленны и смехотворны в условиях свободного интернета, где мы говорим, что хотим, и где аудитория свидетельствует, что наша позиция востребована на Украине", - сказал Киселев РИА Новости.
Он подчеркнул, что "санкции против СМИ - архаика, которая ограничивает не столько нас, сколько самого Зеленского". "Для все уже очевидно, что комик Зеленский - диктатор, и это уже не роль", - сказал Киселев.
Международное информационное агентство "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" попали в санкционный список Украины в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. Руководитель в тот момент "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был арестован.
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Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев тогда заявил, что украинские власти должны прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сочла, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс "РИА Новости Украина" юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.
Выражал серьезное беспокойство из-за действий украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве и Арлем Дезир - на тот момент представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Международная федерация журналистов также осудила и назвала "цензурным решением" блокировку Киевом МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.
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