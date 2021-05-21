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"Роскосмос" призвал США отменить санкции
"Роскосмос" призвал США отменить санкции - РИА Новости, 21.05.2021
"Роскосмос" призвал США отменить санкции
"Роскосмос" готов к развитию международного сотрудничества в космосе, но только после отмены санкций в отношении предприятий ракетно-космической отрасли,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:47
2021-05-21T12:47
россия
илон маск
tesla motors
центр управления полетами
союз
spacex
сша
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Роскосмос" готов к развитию международного сотрудничества в космосе, но только после отмены санкций в отношении предприятий ракетно-космической отрасли, заявили РИА Новости в госкорпорации, комментируя слова главы SpaceX Илона Маска о необходимости усиления диалога между РФ и США."Мы приветствуем нацеленность основателя компаний Tesla и SpaceX на развитие международного сотрудничества в космосе, но считаем, что начать следует с отмены незаконных санкций, введенных американским правительством против предприятий российской ракетно-космической отрасли", - сказали в пресс-службе "Роскосмоса".Ранее США ввели санкции в отношении Ракетно-космического центра "Прогресс" - производителя ракет "Союз", и головного научного института отрасли - ЦНИИмаш, в составе которого действует Центр управления полетами.
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россия, илон маск, tesla motors, центр управления полетами, союз, spacex, сша, в мире

"Роскосмос" призвал США отменить санкции

12:47 21.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Роскосмос" готов к развитию международного сотрудничества в космосе, но только после отмены санкций в отношении предприятий ракетно-космической отрасли, заявили РИА Новости в госкорпорации, комментируя слова главы SpaceX Илона Маска о необходимости усиления диалога между РФ и США.
"Мы приветствуем нацеленность основателя компаний Tesla и SpaceX на развитие международного сотрудничества в космосе, но считаем, что начать следует с отмены незаконных санкций, введенных американским правительством против предприятий российской ракетно-космической отрасли", - сказали в пресс-службе "Роскосмоса".
Ранее США ввели санкции в отношении Ракетно-космического центра "Прогресс" - производителя ракет "Союз", и головного научного института отрасли - ЦНИИмаш, в составе которого действует Центр управления полетами.
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РоссияИлон МаскTesla motorsЦентр управления полетамиСоюзSpaceXСШАВ мире
 
 
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