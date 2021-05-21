https://ria.ru/20210521/sanktsii-1733220119.html

Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"

Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 21.05.2021

Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"

Четырнадцать сенаторов-республиканцев внесли в конгресс США законопроект, призванный восстановить санкции против компаний, участвующих в прокладке "Северного... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T00:37

2021-05-21T00:37

2021-05-21T10:28

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северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Четырнадцать сенаторов-республиканцев внесли в конгресс США законопроект, призванный восстановить санкции против компаний, участвующих в прокладке "Северного потока — 2".Госдеп ранее уведомил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но в интересах национальной безопасности отказался их вводить. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить.Как заявил один из авторов документа, сенатор Кевин Крамер, администрация президента США Джо Байдена, "рискуя ослаблением глобальных позиций Америки, потворствует ошибочной стратегии Германии, которая даст (президенту России Владимиру. — Прим. ред.) Путину рычаг давления" на союзников Штатов в Европе."Трубопровод Путина нужно остановить", — добавил он.Сенатор Том Тифлис выразил мнение, что решение Белого дома "пойдет на пользу России и Путину". Его коллега Чак Грасси заявил, что Байдену нужно поостеречься, когда российские власти хвалят его политические решения, а сенатор Стив Дейнс назвал решение администрации "недопустимым"."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большую часть труб уже уложили, в конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году.

https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733204302.html

https://ria.ru/20210520/otkaz-1733197102.html

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Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2" Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2" 2021-05-21T00:37 true PT1M04S

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россия, северный поток — 2, сша, в мире