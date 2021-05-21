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Лавров рассказал о консультациях по саммиту пятерки Совбеза ООН
Лавров рассказал о консультациях по саммиту пятерки Совбеза ООН - РИА Новости, 21.05.2021
Лавров рассказал о консультациях по саммиту пятерки Совбеза ООН
Москва ведет консультации по проведению саммита пятёрки Совета Безопасности ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:31
2021-05-21T12:31
россия
сергей лавров
совет безопасности оон
великобритания
франция
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оон
сша
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва ведет консультации по проведению саммита пятёрки Совета Безопасности ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Как только эпидемиологические условия позволят, я думаю, мы его постараемся организовать", - отметил министр.Постоянными членами СБ ООН являются Россия, США, Китай, Франция, Великобритания.
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россия, сергей лавров, совет безопасности оон, великобритания, франция, китай, оон, сша, в мире

Лавров рассказал о консультациях по саммиту пятерки Совбеза ООН

12:31 21.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва ведет консультации по проведению саммита пятёрки Совета Безопасности ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Именно потому что эта пятерка несет особую ответственность, президент (Владимир) Путин предложил до пандемии, к сожалению, потом она вмешалась в эти планы, созвать саммит лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Мы сейчас ведем на этот счет консультации", - заявил Лавров, выступая на просветительском марафоне "Новое знание" .
"Как только эпидемиологические условия позволят, я думаю, мы его постараемся организовать", - отметил министр.
Постоянными членами СБ ООН являются Россия, США, Китай, Франция, Великобритания.
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РоссияСергей ЛавровСовет Безопасности ООНВеликобританияФранцияКитайООНСШАВ мире
 
 
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