Лавров рассказал о консультациях по саммиту пятерки Совбеза ООН

"Именно потому что эта пятерка несет особую ответственность, президент (Владимир) Путин предложил до пандемии, к сожалению, потом она вмешалась в эти планы, созвать саммит лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Мы сейчас ведем на этот счет консультации", - заявил Лавров, выступая на просветительском марафоне "Новое знание" .