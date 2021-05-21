https://ria.ru/20210521/sammit-1733274610.html
Лавров рассказал о консультациях по саммиту пятерки Совбеза ООН
Лавров рассказал о консультациях по саммиту пятерки Совбеза ООН - РИА Новости, 21.05.2021
Лавров рассказал о консультациях по саммиту пятерки Совбеза ООН
Москва ведет консультации по проведению саммита пятёрки Совета Безопасности ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:31
2021-05-21T12:31
2021-05-21T12:31
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва ведет консультации по проведению саммита пятёрки Совета Безопасности ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Как только эпидемиологические условия позволят, я думаю, мы его постараемся организовать", - отметил министр.Постоянными членами СБ ООН являются Россия, США, Китай, Франция, Великобритания.
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россия, сергей лавров, совет безопасности оон, великобритания, франция, китай, оон, сша, в мире