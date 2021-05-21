Путин назвал академика Сахарова мужественным человеком
19:25 21.05.2021 (обновлено: 19:27 21.05.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия, посвящённого 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова, отметив, что его будут помнить как мужественного и несгибаемого человека, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Мы искренне гордимся тем, что этот выдающийся учёный был нашим соотечественником и современником. Его фундаментальные труды и практические разработки стали большим, поистине бесценным вкладом в развитие научной мысли, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны. И конечно, мы будем помнить академика Андрея Сахарова как мужественного, несгибаемого, обладающего огромным внутренним достоинством человека", - говорится в телеграмме.
© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанкСоветский физик, академик АН СССР Андрей Дмитриевич Сахаров
Советский физик, академик АН СССР Андрей Дмитриевич Сахаров
Путин выразил уверенность в том, что памятный вечер с участием Национального филармонического оркестра РФ станет одним из ярких мероприятий в честь юбилея академика. Президент также пожелал участникам торжества всего самого доброго.