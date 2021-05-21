https://ria.ru/20210521/sakharov-1733389905.html

Путин назвал академика Сахарова мужественным человеком

Путин назвал академика Сахарова мужественным человеком - РИА Новости, 21.05.2021

Путин назвал академика Сахарова мужественным человеком

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия, посвящённого 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова, отметив, что его будут РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T19:25

2021-05-21T19:25

2021-05-21T19:27

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия, посвящённого 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова, отметив, что его будут помнить как мужественного и несгибаемого человека, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Мы искренне гордимся тем, что этот выдающийся учёный был нашим соотечественником и современником. Его фундаментальные труды и практические разработки стали большим, поистине бесценным вкладом в развитие научной мысли, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны. И конечно, мы будем помнить академика Андрея Сахарова как мужественного, несгибаемого, обладающего огромным внутренним достоинством человека", - говорится в телеграмме.Путин выразил уверенность в том, что памятный вечер с участием Национального филармонического оркестра РФ станет одним из ярких мероприятий в честь юбилея академика. Президент также пожелал участникам торжества всего самого доброго.

https://rsport.ria.ru/20210521/putin-1733348225.html

https://ria.ru/20210521/pamyatnik-1733378836.html

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россия, владимир путин, общество