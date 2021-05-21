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Путин назвал академика Сахарова мужественным человеком
Путин назвал академика Сахарова мужественным человеком - РИА Новости, 21.05.2021
Путин назвал академика Сахарова мужественным человеком
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия, посвящённого 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова, отметив, что его будут РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T19:25
2021-05-21T19:27
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия, посвящённого 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова, отметив, что его будут помнить как мужественного и несгибаемого человека, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Мы искренне гордимся тем, что этот выдающийся учёный был нашим соотечественником и современником. Его фундаментальные труды и практические разработки стали большим, поистине бесценным вкладом в развитие научной мысли, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны. И конечно, мы будем помнить академика Андрея Сахарова как мужественного, несгибаемого, обладающего огромным внутренним достоинством человека", - говорится в телеграмме.Путин выразил уверенность в том, что памятный вечер с участием Национального филармонического оркестра РФ станет одним из ярких мероприятий в честь юбилея академика. Президент также пожелал участникам торжества всего самого доброго.
https://rsport.ria.ru/20210521/putin-1733348225.html
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россия, владимир путин, общество

Путин назвал академика Сахарова мужественным человеком

19:25 21.05.2021 (обновлено: 19:27 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия, посвящённого 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова, отметив, что его будут помнить как мужественного и несгибаемого человека, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Мы искренне гордимся тем, что этот выдающийся учёный был нашим соотечественником и современником. Его фундаментальные труды и практические разработки стали большим, поистине бесценным вкладом в развитие научной мысли, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны. И конечно, мы будем помнить академика Андрея Сахарова как мужественного, несгибаемого, обладающего огромным внутренним достоинством человека", - говорится в телеграмме.
© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанкСоветский физик, академик АН СССР Андрей Дмитриевич Сахаров
Советский физик, академик АН СССР Андрей Дмитриевич Сахаров - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Советский физик, академик АН СССР Андрей Дмитриевич Сахаров
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
17:40
Песков ответил на вопрос, посетит ли Путин церемонию открытия Олимпиады
Путин выразил уверенность в том, что памятный вечер с участием Национального филармонического оркестра РФ станет одним из ярких мероприятий в честь юбилея академика. Президент также пожелал участникам торжества всего самого доброго.
Памятник академику Сахарову в нижегородском Сарове - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
18:27Нижегородская область
Памятник академику Сахарову открыли в нижегородском Сарове
 
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