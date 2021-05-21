https://ria.ru/20210521/sakharov-1733333557.html
"Росатом" опубликовал кадровые документы о Сахарове времен Арзамаса-16
"Росатом" опубликовал кадровые документы о Сахарове времен Арзамаса-16 - РИА Новости, 21.05.2021
"Росатом" опубликовал кадровые документы о Сахарове времен Арзамаса-16
Госкорпорация "Росатом" опубликовала рассекреченные кадровые документы, касающиеся работы Андрея Сахарова в отечественном ядерном центре в Арзамасе-16. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:42
2021-05-21T16:42
2021-05-21T20:16
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
саров
сша
андрей сахаров
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" опубликовала рассекреченные кадровые документы, касающиеся работы Андрея Сахарова в отечественном ядерном центре в Арзамасе-16.В пятницу советскому физику-теоретику, трижды Герою Социалистического Труда, лауреату Нобелевской премии мира академику Андрею Сахарову исполнилось бы 100 лет. Сахаров вошел в историю отечественного оборонного комплекса не только как человек, чьи идеи легли в основу создания водородных бомб, обеспечивших Советскому Союзу паритет с США, - он был основоположником и других оригинальных направлений, необходимых для развития ядерного оружия, например лазерного термоядерного синтеза.Сахаров в 1950-1969 годах работал в советском "штабе" по созданию атомного и термоядерного оружия Конструкторском бюро-11 - Всесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Арзамасе-16 Горьковской области (сейчас это Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове Нижегородской области).Росатом обнародовал датированный 4 марта 1952 года приказ по Первому главному управлению при Совете министров СССР (то есть советской атомной отрасли в то время) о кадровых назначениях на "объекте 550" - так тогда в целях секретности именовалось КБ-11."Назначить... Сахарова Андрея Дмитриевича - заведующим лабораторией теоретического отдела научно-исследовательского сектора объекта", - говорилось в приказе, подписанном заместителем начальника Первого главка Авраамием Завенягиным.В тот момент Сахаров работал по проекту создания первого отечественного заряда, в котором использовались термоядерные реакции. В этом заряде термоядерная "взрывчатка", дейтерий, и уран-238 чередующимися концентрическими слоями располагались поверх атомного заряда из урана-235, который играл роль запала для всей конструкции. Предложенная Сахаровым схема получила название "слойка", что нашло отражение в обозначении будущего заряда - РДС-6с (от условного, в целях секретности, словосочетания "реактивный двигатель специальный" + "слойка").На Семипалатинском полигоне 12 августа 1953 года прошло успешное испытание РДС-6с. Чтобы провести исследования процессов, возникающих при взрыве, было решено разместить заряд на вышке, а не сбрасывать с самолета. Мощность взрыва составила 400 килотонн в тротиловом эквиваленте, что примерно в 20 раз превысило мощность первого советского атомного заряда. За разработку РДС-6с Сахаров получил первую свою звезду Героя Социалистического Труда.Росатом также опубликовал датированный июнем 1969 года приказ об увольнении академика Андрея Сахарова из ядерного центра в Арзамасе-16 в связи с его переходом на работу в Москву. В 1968 году на Западе была обнародована статья Сахарова "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе", после чего он был отстранен от секретной работы.Приказ от 3 июня 1969 года, подписанный руководителем советской атомной отрасли, министром среднего машиностроения Ефимом Славским, гласил: "Освободить товарища Сахарова Андрея Дмитриевича от должности заместителя научного руководителя Всесоюзного научно-исследовательского института экспериментальной физики по общефизическим вопросам с 30 мая 1969 года в связи с переходом на работу в Физический институт имени П.Н.Лебедева Академии наук СССР". После этого Сахаров вернулся в Физический институт АН СССР старшим научным сотрудником отдела теоретической физики.
https://na.ria.ru/20210521/mifi-1733185116.html
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", саров, сша, андрей сахаров, общество
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Госкорпорация "Росатом
" опубликовала рассекреченные кадровые документы, касающиеся работы Андрея Сахарова
в отечественном ядерном центре в Арзамасе-16.
В пятницу советскому физику-теоретику, трижды Герою Социалистического Труда, лауреату Нобелевской премии мира академику Андрею Сахарову исполнилось бы 100 лет. Сахаров вошел в историю отечественного оборонного комплекса не только как человек, чьи идеи легли в основу создания водородных бомб, обеспечивших Советскому Союзу паритет с США
, - он был основоположником и других оригинальных направлений, необходимых для развития ядерного оружия, например лазерного термоядерного синтеза.
Сахаров в 1950-1969 годах работал в советском "штабе" по созданию атомного и термоядерного оружия Конструкторском бюро-11 - Всесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Арзамасе-16 Горьковской области (сейчас это Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове Нижегородской области
).
Росатом обнародовал датированный 4 марта 1952 года приказ по Первому главному управлению при Совете министров СССР
(то есть советской атомной отрасли в то время) о кадровых назначениях на "объекте 550" - так тогда в целях секретности именовалось КБ-11.
"Назначить... Сахарова Андрея Дмитриевича - заведующим лабораторией теоретического отдела научно-исследовательского сектора объекта", - говорилось в приказе, подписанном заместителем начальника Первого главка Авраамием Завенягиным.
В тот момент Сахаров работал по проекту создания первого отечественного заряда, в котором использовались термоядерные реакции. В этом заряде термоядерная "взрывчатка", дейтерий, и уран-238 чередующимися концентрическими слоями располагались поверх атомного заряда из урана-235, который играл роль запала для всей конструкции. Предложенная Сахаровым схема получила название "слойка", что нашло отражение в обозначении будущего заряда - РДС-6с (от условного, в целях секретности, словосочетания "реактивный двигатель специальный" + "слойка").
На Семипалатинском полигоне 12 августа 1953 года прошло успешное испытание РДС-6с. Чтобы провести исследования процессов, возникающих при взрыве, было решено разместить заряд на вышке, а не сбрасывать с самолета. Мощность взрыва составила 400 килотонн в тротиловом эквиваленте, что примерно в 20 раз превысило мощность первого советского атомного заряда. За разработку РДС-6с Сахаров получил первую свою звезду Героя Социалистического Труда.
Росатом также опубликовал датированный июнем 1969 года приказ об увольнении академика Андрея Сахарова из ядерного центра в Арзамасе-16 в связи с его переходом на работу в Москву
. В 1968 году на Западе была обнародована статья Сахарова "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе", после чего он был отстранен от секретной работы.
Приказ от 3 июня 1969 года, подписанный руководителем советской атомной отрасли, министром среднего машиностроения Ефимом Славским, гласил: "Освободить товарища Сахарова Андрея Дмитриевича от должности заместителя научного руководителя Всесоюзного научно-исследовательского института экспериментальной физики по общефизическим вопросам с 30 мая 1969 года в связи с переходом на работу в Физический институт имени П.Н.Лебедева Академии наук СССР". После этого Сахаров вернулся в Физический институт АН СССР старшим научным сотрудником отдела теоретической физики.