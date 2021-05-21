https://ria.ru/20210521/ryazan-1733261036.html

Майские жуки устроили массовое нашествие на Рязань

Майские жуки устроили массовое нашествие на Рязань - РИА Новости, 21.05.2021

Майские жуки устроили массовое нашествие на Рязань

Явление, которое рязанцы назвали нашествием майских жуков, объясняется массовым одновременным вылетом насекомых, связанным с резким потеплением, рассказала РИА... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:29

2021-05-21T11:29

2021-05-21T21:13

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РЯЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Явление, которое рязанцы назвали нашествием майских жуков, объясняется массовым одновременным вылетом насекомых, связанным с резким потеплением, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Окского биосферного заповедника, кандидат биологических наук Анна Николаева.Рязанцы публикуют в социальных сетях видео массового лёта майских жуков. Местные СМИ назвали явление нашествием."Большая часть жуков вылетает одновременно раз в три-четыре года, у них цикл развития личинок. Личинка ... три года развивается в почве. На четвертый, иногда на третий год... они одновременно вылетают. Но если бы не было резкого перехода с холода не тепло, то мы бы просто не заметили... Лёт был бы растянут с конца апреля до середины мая", - сообщила Николаева, уточнив, что ничего необычного в количестве насекомых нет.Предполагается, что встречать майских жуков жители будут "до конца мая точно". "Обычно в течение месяца они постепенно спадают. Живут они после вылета из почвы месяц-полтора", - уточнила Николаева.

https://ria.ru/20210516/kleschi-1732522168.html

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рязань, природа, наука, общество