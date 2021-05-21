Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210521/ryazan-1733261036.html
Майские жуки устроили массовое нашествие на Рязань
Майские жуки устроили массовое нашествие на Рязань - РИА Новости, 21.05.2021
Майские жуки устроили массовое нашествие на Рязань
Явление, которое рязанцы назвали нашествием майских жуков, объясняется массовым одновременным вылетом насекомых, связанным с резким потеплением, рассказала РИА... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:29
2021-05-21T21:13
рязань
природа
наука
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565226918_0:145:2770:1703_1920x0_80_0_0_5db708efb26aff589b922f777d98e5d7.jpg
РЯЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Явление, которое рязанцы назвали нашествием майских жуков, объясняется массовым одновременным вылетом насекомых, связанным с резким потеплением, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Окского биосферного заповедника, кандидат биологических наук Анна Николаева.Рязанцы публикуют в социальных сетях видео массового лёта майских жуков. Местные СМИ назвали явление нашествием."Большая часть жуков вылетает одновременно раз в три-четыре года, у них цикл развития личинок. Личинка ... три года развивается в почве. На четвертый, иногда на третий год... они одновременно вылетают. Но если бы не было резкого перехода с холода не тепло, то мы бы просто не заметили... Лёт был бы растянут с конца апреля до середины мая", - сообщила Николаева, уточнив, что ничего необычного в количестве насекомых нет.Предполагается, что встречать майских жуков жители будут "до конца мая точно". "Обычно в течение месяца они постепенно спадают. Живут они после вылета из почвы месяц-полтора", - уточнила Николаева.
https://ria.ru/20210516/kleschi-1732522168.html
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565226918_154:0:2617:1847_1920x0_80_0_0_6124f581f253a44e86bdab6c5960beda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рязань, природа, наука, общество

Майские жуки устроили массовое нашествие на Рязань

11:29 21.05.2021 (обновлено: 21:13 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Явление, которое рязанцы назвали нашествием майских жуков, объясняется массовым одновременным вылетом насекомых, связанным с резким потеплением, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Окского биосферного заповедника, кандидат биологических наук Анна Николаева.
Рязанцы публикуют в социальных сетях видео массового лёта майских жуков. Местные СМИ назвали явление нашествием.
"Большая часть жуков вылетает одновременно раз в три-четыре года, у них цикл развития личинок. Личинка ... три года развивается в почве. На четвертый, иногда на третий год... они одновременно вылетают. Но если бы не было резкого перехода с холода не тепло, то мы бы просто не заметили... Лёт был бы растянут с конца апреля до середины мая", - сообщила Николаева, уточнив, что ничего необычного в количестве насекомых нет.
Предполагается, что встречать майских жуков жители будут "до конца мая точно". "Обычно в течение месяца они постепенно спадают. Живут они после вылета из почвы месяц-полтора", - уточнила Николаева.
Борьба с насекомыми-переносчиками опасных заболеваний - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 15:03
Врач рассказала, как распознать укус инфицированным клещом
 
РязаньприродаНаукаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет
02:21На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского
02:19В Перу разбился полицейский вертолет
02:17Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку
02:11Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО
02:11Россиянам назвали главное правило должника
01:43Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ
01:39Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
01:31Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы
01:16Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств
01:15Названа опасность горячего душа
01:12При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек
00:48Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов
00:45Блинкен пообещал Аббасу гумпомощь для сектора Газа
00:12Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий
00:08В Роттердаме пройдет финал "Евровидения"
23:56Производство "Боржоми" в Грузии не работает четвертый день
23:55Захарова рассказала о теме Украины в диалоге с США
23:46Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
23:27СМИ сообщили о самоубийстве главаря "Боко Харам"*
Лента новостейМолния