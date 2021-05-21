https://ria.ru/20210521/ryazan-1733261036.html
Майские жуки устроили массовое нашествие на Рязань
Майские жуки устроили массовое нашествие на Рязань - РИА Новости, 21.05.2021
Майские жуки устроили массовое нашествие на Рязань
Явление, которое рязанцы назвали нашествием майских жуков, объясняется массовым одновременным вылетом насекомых, связанным с резким потеплением, рассказала РИА... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:29
2021-05-21T11:29
2021-05-21T21:13
рязань
природа
наука
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565226918_0:145:2770:1703_1920x0_80_0_0_5db708efb26aff589b922f777d98e5d7.jpg
РЯЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Явление, которое рязанцы назвали нашествием майских жуков, объясняется массовым одновременным вылетом насекомых, связанным с резким потеплением, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Окского биосферного заповедника, кандидат биологических наук Анна Николаева.Рязанцы публикуют в социальных сетях видео массового лёта майских жуков. Местные СМИ назвали явление нашествием."Большая часть жуков вылетает одновременно раз в три-четыре года, у них цикл развития личинок. Личинка ... три года развивается в почве. На четвертый, иногда на третий год... они одновременно вылетают. Но если бы не было резкого перехода с холода не тепло, то мы бы просто не заметили... Лёт был бы растянут с конца апреля до середины мая", - сообщила Николаева, уточнив, что ничего необычного в количестве насекомых нет.Предполагается, что встречать майских жуков жители будут "до конца мая точно". "Обычно в течение месяца они постепенно спадают. Живут они после вылета из почвы месяц-полтора", - уточнила Николаева.
https://ria.ru/20210516/kleschi-1732522168.html
рязань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565226918_154:0:2617:1847_1920x0_80_0_0_6124f581f253a44e86bdab6c5960beda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязань, природа, наука, общество
РЯЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Явление, которое рязанцы назвали нашествием майских жуков, объясняется массовым одновременным вылетом насекомых, связанным с резким потеплением, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Окского биосферного заповедника, кандидат биологических наук Анна Николаева.
Рязанцы публикуют в социальных сетях видео массового лёта майских жуков. Местные СМИ назвали явление нашествием.
"Большая часть жуков вылетает одновременно раз в три-четыре года, у них цикл развития личинок. Личинка ... три года развивается в почве. На четвертый, иногда на третий год... они одновременно вылетают. Но если бы не было резкого перехода с холода не тепло, то мы бы просто не заметили... Лёт был бы растянут с конца апреля до середины мая", - сообщила Николаева, уточнив, что ничего необычного в количестве насекомых нет.
Предполагается, что встречать майских жуков жители будут "до конца мая точно". "Обычно в течение месяца они постепенно спадают. Живут они после вылета из почвы месяц-полтора", - уточнила Николаева.