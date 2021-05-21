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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210521/rpts-1733403395.html
Священникам напомнили о недопустимости публичных политических заявлений
Священникам напомнили о недопустимости публичных политических заявлений - РИА Новости, 21.05.2021
Священникам напомнили о недопустимости публичных политических заявлений
Всецерковный съезд епархиальных миссионеров Русской православной церкви (РПЦ) призвал православных христиан отказаться от сотрудничества с лоббистами... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T21:38
2021-05-21T21:38
религия и мировоззрение
россия
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Всецерковный съезд епархиальных миссионеров Русской православной церкви (РПЦ) призвал православных христиан отказаться от сотрудничества с лоббистами неоязычников, а также публичных политических заявлений от имени церкви и выступлений в защиту деструктивных организаций."Делегаты Съезда постановили… напомнить миссионерам о недопустимости публичных асоциальных выступлений и акций, а также публичных политических заявлений от лица Церкви без благословения священноначалия. ... Особое внимание уделить противодействию романтизации неоязыческих культов, предостеречь православных христиан от сотрудничества с лоббирующими интересы неоязычников организациями, маскирующимися под коммерческие структуры, спортивные организации, фольклорные, национальные, экологические и прочие общественные движения", - говорится в его итоговом документе, опубликованном в пятницу сайтом Московской патриархии.В документе отмечается и недопустимость вовлечения священников, миссионеров и мирян в "провокационные сектозащитные мероприятия, выступления и публикации в защиту лидеров деструктивных организаций".Шестой Всецерковный съезд епархиальных миссионеров прошел в российской столице 14 и 15 мая. В рамках его работы миссионеры делились опытом служения в условиях пандемии и направления развития миссии прихода по возвращению прихожан в храм, а также определяли векторы развития миссионерского служения в условиях цифровой трансформации общества, обсуждали вопросы антисектантской и антираскольной деятельности на современном этапе и внешнюю миссию церкви.
https://ria.ru/20210327/svyaschennosluzhiteli-1603119216.html
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россия, русская православная церковь, московская патриархия

Священникам напомнили о недопустимости публичных политических заявлений

21:38 21.05.2021
 
© AP Photo / Darko VojinovicПравославные священники у Храма Святого Саввы в Белграде
Православные священники у Храма Святого Саввы в Белграде - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Всецерковный съезд епархиальных миссионеров Русской православной церкви (РПЦ) призвал православных христиан отказаться от сотрудничества с лоббистами неоязычников, а также публичных политических заявлений от имени церкви и выступлений в защиту деструктивных организаций.
"Делегаты Съезда постановили… напомнить миссионерам о недопустимости публичных асоциальных выступлений и акций, а также публичных политических заявлений от лица Церкви без благословения священноначалия. ... Особое внимание уделить противодействию романтизации неоязыческих культов, предостеречь православных христиан от сотрудничества с лоббирующими интересы неоязычников организациями, маскирующимися под коммерческие структуры, спортивные организации, фольклорные, национальные, экологические и прочие общественные движения", - говорится в его итоговом документе, опубликованном в пятницу сайтом Московской патриархии.
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В документе отмечается и недопустимость вовлечения священников, миссионеров и мирян в "провокационные сектозащитные мероприятия, выступления и публикации в защиту лидеров деструктивных организаций".
Шестой Всецерковный съезд епархиальных миссионеров прошел в российской столице 14 и 15 мая. В рамках его работы миссионеры делились опытом служения в условиях пандемии и направления развития миссии прихода по возвращению прихожан в храм, а также определяли векторы развития миссионерского служения в условиях цифровой трансформации общества, обсуждали вопросы антисектантской и антираскольной деятельности на современном этапе и внешнюю миссию церкви.
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