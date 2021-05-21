Священникам напомнили о недопустимости публичных политических заявлений
© AP Photo / Darko VojinovicПравославные священники у Храма Святого Саввы в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Всецерковный съезд епархиальных миссионеров Русской православной церкви (РПЦ) призвал православных христиан отказаться от сотрудничества с лоббистами неоязычников, а также публичных политических заявлений от имени церкви и выступлений в защиту деструктивных организаций.
"Делегаты Съезда постановили… напомнить миссионерам о недопустимости публичных асоциальных выступлений и акций, а также публичных политических заявлений от лица Церкви без благословения священноначалия. ... Особое внимание уделить противодействию романтизации неоязыческих культов, предостеречь православных христиан от сотрудничества с лоббирующими интересы неоязычников организациями, маскирующимися под коммерческие структуры, спортивные организации, фольклорные, национальные, экологические и прочие общественные движения", - говорится в его итоговом документе, опубликованном в пятницу сайтом Московской патриархии.
В документе отмечается и недопустимость вовлечения священников, миссионеров и мирян в "провокационные сектозащитные мероприятия, выступления и публикации в защиту лидеров деструктивных организаций".
Шестой Всецерковный съезд епархиальных миссионеров прошел в российской столице 14 и 15 мая. В рамках его работы миссионеры делились опытом служения в условиях пандемии и направления развития миссии прихода по возвращению прихожан в храм, а также определяли векторы развития миссионерского служения в условиях цифровой трансформации общества, обсуждали вопросы антисектантской и антираскольной деятельности на современном этапе и внешнюю миссию церкви.