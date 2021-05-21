https://ria.ru/20210521/rpts-1733403395.html

Священникам напомнили о недопустимости публичных политических заявлений

Священникам напомнили о недопустимости публичных политических заявлений - РИА Новости, 21.05.2021

Священникам напомнили о недопустимости публичных политических заявлений

Всецерковный съезд епархиальных миссионеров Русской православной церкви (РПЦ) призвал православных христиан отказаться от сотрудничества с лоббистами... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T21:38

2021-05-21T21:38

2021-05-21T21:38

религия и мировоззрение

россия

русская православная церковь

московская патриархия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598084050_0:0:2790:1570_1920x0_80_0_0_b5209f4df46dc89ed3ab0aa86c1ce659.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Всецерковный съезд епархиальных миссионеров Русской православной церкви (РПЦ) призвал православных христиан отказаться от сотрудничества с лоббистами неоязычников, а также публичных политических заявлений от имени церкви и выступлений в защиту деструктивных организаций."Делегаты Съезда постановили… напомнить миссионерам о недопустимости публичных асоциальных выступлений и акций, а также публичных политических заявлений от лица Церкви без благословения священноначалия. ... Особое внимание уделить противодействию романтизации неоязыческих культов, предостеречь православных христиан от сотрудничества с лоббирующими интересы неоязычников организациями, маскирующимися под коммерческие структуры, спортивные организации, фольклорные, национальные, экологические и прочие общественные движения", - говорится в его итоговом документе, опубликованном в пятницу сайтом Московской патриархии.В документе отмечается и недопустимость вовлечения священников, миссионеров и мирян в "провокационные сектозащитные мероприятия, выступления и публикации в защиту лидеров деструктивных организаций".Шестой Всецерковный съезд епархиальных миссионеров прошел в российской столице 14 и 15 мая. В рамках его работы миссионеры делились опытом служения в условиях пандемии и направления развития миссии прихода по возвращению прихожан в храм, а также определяли векторы развития миссионерского служения в условиях цифровой трансформации общества, обсуждали вопросы антисектантской и антираскольной деятельности на современном этапе и внешнюю миссию церкви.

https://ria.ru/20210327/svyaschennosluzhiteli-1603119216.html

https://ria.ru/20210212/svyaschenniki-1597215763.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, русская православная церковь, московская патриархия