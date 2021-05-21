https://ria.ru/20210521/rosneft-1733339100.html

Суд в Москве удовлетворил иск "Роснефти" к телеканалу "Дождь"

Суд в Москве удовлетворил иск "Роснефти" к телеканалу "Дождь" - РИА Новости, 21.05.2021

Суд в Москве удовлетворил иск "Роснефти" к телеканалу "Дождь"

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" к ООО "Телеканал Дождь" о защите деловой репутации, следует из информации в картотеке... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T17:00

2021-05-21T17:00

2021-05-21T17:00

россия

дождь (телеканал)

роснефть

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" к ООО "Телеканал Дождь" о защите деловой репутации, следует из информации в картотеке арбитражных дел."Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела. Подробности в материалах суда пока не приводятся.Как сообщает на своем сайте "Дождь", претензии крупнейшей российской нефтяной компании вызвала фраза из опубликованной в марте заметки "Bloomberg: власти России потратят миллиарды долларов из Фонда национального благосостояния на инфраструктуру". В спорном фрагменте говорилось, что одним из кандидатов на получение средств является "Восток Ойл", проект "Роснефти" в Арктике".Суд обязал удалить фразу с сайта, а также опубликовать опровержение "тем же шрифтом", что и статья, сообщается на сайте "Дождя"."Роснефть" в марте подала иски о защите деловой репутации к "Новой газете", интернет-изданию "Важные истории", телеканалу "Дождь", радиостанции "Эхо Москвы", созданному бывшими журналистами "Ведомостей" интернет-изданию VTimes* и два иска – к американскому информационному агентству Bloomberg.Иск к "Дождю" рассмотрен судом первой инстанции раньше остальных. Решение вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция."Роснефть" 3 марта в связи с подачей исков к некоторым СМИ заявила, что намерена пресекать попытки публикации и распространения неверных сведений, имеющих целью нанесение ущерба компании, а также будет защищать свои интересы в суде.* СМИ, признанное в России иностранным агентом

https://ria.ru/20210324/isk-1602718268.html

https://ria.ru/20210413/tsargrad-1728164755.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дождь (телеканал), роснефть, москва, происшествия