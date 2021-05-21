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Суд в Москве удовлетворил иск "Роснефти" к телеканалу "Дождь"
Суд в Москве удовлетворил иск "Роснефти" к телеканалу "Дождь" - РИА Новости, 21.05.2021
Суд в Москве удовлетворил иск "Роснефти" к телеканалу "Дождь"
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" к ООО "Телеканал Дождь" о защите деловой репутации, следует из информации в картотеке... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:00
2021-05-21T17:00
россия
дождь (телеканал)
роснефть
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" к ООО "Телеканал Дождь" о защите деловой репутации, следует из информации в картотеке арбитражных дел."Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела. Подробности в материалах суда пока не приводятся.Как сообщает на своем сайте "Дождь", претензии крупнейшей российской нефтяной компании вызвала фраза из опубликованной в марте заметки "Bloomberg: власти России потратят миллиарды долларов из Фонда национального благосостояния на инфраструктуру". В спорном фрагменте говорилось, что одним из кандидатов на получение средств является "Восток Ойл", проект "Роснефти" в Арктике".Суд обязал удалить фразу с сайта, а также опубликовать опровержение "тем же шрифтом", что и статья, сообщается на сайте "Дождя"."Роснефть" в марте подала иски о защите деловой репутации к "Новой газете", интернет-изданию "Важные истории", телеканалу "Дождь", радиостанции "Эхо Москвы", созданному бывшими журналистами "Ведомостей" интернет-изданию VTimes* и два иска – к американскому информационному агентству Bloomberg.Иск к "Дождю" рассмотрен судом первой инстанции раньше остальных. Решение вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция."Роснефть" 3 марта в связи с подачей исков к некоторым СМИ заявила, что намерена пресекать попытки публикации и распространения неверных сведений, имеющих целью нанесение ущерба компании, а также будет защищать свои интересы в суде.* СМИ, признанное в России иностранным агентом
https://ria.ru/20210324/isk-1602718268.html
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россия, дождь (телеканал), роснефть, москва, происшествия

Суд в Москве удовлетворил иск "Роснефти" к телеканалу "Дождь"

17:00 21.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" к ООО "Телеканал Дождь" о защите деловой репутации, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела. Подробности в материалах суда пока не приводятся.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 20:53
"Новая газета" планирует подать иск против Кадырова
Как сообщает на своем сайте "Дождь", претензии крупнейшей российской нефтяной компании вызвала фраза из опубликованной в марте заметки "Bloomberg: власти России потратят миллиарды долларов из Фонда национального благосостояния на инфраструктуру". В спорном фрагменте говорилось, что одним из кандидатов на получение средств является "Восток Ойл", проект "Роснефти" в Арктике".
Суд обязал удалить фразу с сайта, а также опубликовать опровержение "тем же шрифтом", что и статья, сообщается на сайте "Дождя".
"Роснефть" в марте подала иски о защите деловой репутации к "Новой газете", интернет-изданию "Важные истории", телеканалу "Дождь", радиостанции "Эхо Москвы", созданному бывшими журналистами "Ведомостей" интернет-изданию VTimes* и два иска – к американскому информационному агентству Bloomberg.
Иск к "Дождю" рассмотрен судом первой инстанции раньше остальных. Решение вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция.
"Роснефть" 3 марта в связи с подачей исков к некоторым СМИ заявила, что намерена пресекать попытки публикации и распространения неверных сведений, имеющих целью нанесение ущерба компании, а также будет защищать свои интересы в суде.
* СМИ, признанное в России иностранным агентом
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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РоссияДождь (телеканал)РоснефтьМоскваПроисшествия
 
 
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