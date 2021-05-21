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"Роскосмос" будет продавать "проверенные космосом" товары
"Роскосмос" будет продавать "проверенные космосом" товары - РИА Новости, 21.05.2021
"Роскосмос" будет продавать "проверенные космосом" товары
Госкорпорация "Роскосмос" зарегистрировала в качестве товарного знака фразу "Технологии, проверенные космосом" для использования при продаже товаров, связанных... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T03:05
2021-05-21T03:05
россия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" зарегистрировала в качестве товарного знака фразу "Технологии, проверенные космосом" для использования при продаже товаров, связанных с космической деятельностью, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Там уточнили, что данная надпись при продаже товара будет доносить до потребителей мысль об уникальных технологиях и материалах, которые прошли проверку космосом и стали доступны для использования в повседневной жизни.Согласно данным сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, данная фраза зарегистрирована "Роскосмосом" в качестве товарного знака по большому списку категорий товаров. Это косметика и бытовая химия, фармацевтическая продукция, различные электро-механические агрегаты, электроприборы, нательное белье, спорттовары и игры, алкогольные напитки, транспортные средства и другое.
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россия, космос - риа наука, роскосмос

"Роскосмос" будет продавать "проверенные космосом" товары

03:05 21.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" зарегистрировала в качестве товарного знака фразу "Технологии, проверенные космосом" для использования при продаже товаров, связанных с космической деятельностью, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Корпорация намерена использовать указанное обозначение как способ подтверждения взаимосвязи различных групп товаров непосредственно с космосом, космическими исследованиями и экспериментами и т.д. Возможно, корпорация рассмотрит также создание системы сертификации и использования указанного обозначения в качестве знака соответствия", - сказали в госкорпорации.
Там уточнили, что данная надпись при продаже товара будет доносить до потребителей мысль об уникальных технологиях и материалах, которые прошли проверку космосом и стали доступны для использования в повседневной жизни.
Согласно данным сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, данная фраза зарегистрирована "Роскосмосом" в качестве товарного знака по большому списку категорий товаров. Это косметика и бытовая химия, фармацевтическая продукция, различные электро-механические агрегаты, электроприборы, нательное белье, спорттовары и игры, алкогольные напитки, транспортные средства и другое.
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