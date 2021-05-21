https://ria.ru/20210521/roskosmos-1733224177.html

"Роскосмос" будет продавать "проверенные космосом" товары

"Роскосмос" будет продавать "проверенные космосом" товары - РИА Новости, 21.05.2021

"Роскосмос" будет продавать "проверенные космосом" товары

Госкорпорация "Роскосмос" зарегистрировала в качестве товарного знака фразу "Технологии, проверенные космосом" для использования при продаже товаров, связанных... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T03:05

2021-05-21T03:05

2021-05-21T03:05

россия

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" зарегистрировала в качестве товарного знака фразу "Технологии, проверенные космосом" для использования при продаже товаров, связанных с космической деятельностью, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Там уточнили, что данная надпись при продаже товара будет доносить до потребителей мысль об уникальных технологиях и материалах, которые прошли проверку космосом и стали доступны для использования в повседневной жизни.Согласно данным сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, данная фраза зарегистрирована "Роскосмосом" в качестве товарного знака по большому списку категорий товаров. Это косметика и бытовая химия, фармацевтическая продукция, различные электро-механические агрегаты, электроприборы, нательное белье, спорттовары и игры, алкогольные напитки, транспортные средства и другое.

https://ria.ru/20210520/roskosmos-1733057062.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, роскосмос