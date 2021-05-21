https://ria.ru/20210521/rosgvardiya-1733393598.html

В Мурманской области во время тренировочных занятий погибли два сотрудника Росгвардии

В Мурманской области во время тренировочных занятий погибли два сотрудника Росгвардии - РИА Новости, 21.05.2021

В Мурманской области во время тренировочных занятий погибли два сотрудника Росгвардии

Сотрудники СОБР Росгвардии в Мурманской области погибли во время тренировочных занятий, рассказал РИА Новости источник в ведомстве. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T19:55

2021-05-21T19:55

2021-05-21T21:49

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мурманская область

происшествия

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сотрудники СОБР Росгвардии в Мурманской области погибли во время тренировочных занятий, рассказал РИА Новости источник в ведомстве.Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили, что в Мурманской области погибли двое сотрудников СОБР, по данному факту следователями совместно со службой начата проверка."Трагедия случилась во время тренировочных занятий", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210513/bezopasnost-1732061142.html

мурманская область

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2021

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мурманская область, происшествия