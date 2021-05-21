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В Мурманской области во время тренировочных занятий погибли два сотрудника Росгвардии
В Мурманской области во время тренировочных занятий погибли два сотрудника Росгвардии - РИА Новости, 21.05.2021
В Мурманской области во время тренировочных занятий погибли два сотрудника Росгвардии
Сотрудники СОБР Росгвардии в Мурманской области погибли во время тренировочных занятий, рассказал РИА Новости источник в ведомстве. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T19:55
2021-05-21T21:49
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мурманская область
происшествия
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сотрудники СОБР Росгвардии в Мурманской области погибли во время тренировочных занятий, рассказал РИА Новости источник в ведомстве.Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили, что в Мурманской области погибли двое сотрудников СОБР, по данному факту следователями совместно со службой начата проверка."Трагедия случилась во время тренировочных занятий", — сказал собеседник агентства.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мурманская область, происшествия

В Мурманской области во время тренировочных занятий погибли два сотрудника Росгвардии

19:55 21.05.2021 (обновлено: 21:49 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкБойцы отряда ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области во время тактико-специальных учений
Бойцы отряда ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области во время тактико-специальных учений - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сотрудники СОБР Росгвардии в Мурманской области погибли во время тренировочных занятий, рассказал РИА Новости источник в ведомстве.
Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили, что в Мурманской области погибли двое сотрудников СОБР, по данному факту следователями совместно со службой начата проверка.
"Трагедия случилась во время тренировочных занятий", — сказал собеседник агентства.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Мурманская областьПроисшествия
 
 
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