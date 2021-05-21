https://ria.ru/20210521/rosgvardiya-1733393598.html
В Мурманской области во время тренировочных занятий погибли два сотрудника Росгвардии
В Мурманской области во время тренировочных занятий погибли два сотрудника Росгвардии - РИА Новости, 21.05.2021
В Мурманской области во время тренировочных занятий погибли два сотрудника Росгвардии
Сотрудники СОБР Росгвардии в Мурманской области погибли во время тренировочных занятий, рассказал РИА Новости источник в ведомстве. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T19:55
2021-05-21T19:55
2021-05-21T21:49
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мурманская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603089756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e3af852adc49f949798030ed35897d5.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сотрудники СОБР Росгвардии в Мурманской области погибли во время тренировочных занятий, рассказал РИА Новости источник в ведомстве.Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили, что в Мурманской области погибли двое сотрудников СОБР, по данному факту следователями совместно со службой начата проверка."Трагедия случилась во время тренировочных занятий", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210513/bezopasnost-1732061142.html
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603089756_279:0:2816:1903_1920x0_80_0_0_eb13d01828bcf368e406dc323a80abb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мурманская область, происшествия