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Двое сотрудников Росгвардии погибли в Мурманской области
Двое сотрудников Росгвардии погибли в Мурманской области - РИА Новости, 21.05.2021
Двое сотрудников Росгвардии погибли в Мурманской области
В Мурманской области погибли два сотрудника СОБР Росгвардии, сообщили РИА Новости в управлении службы по региону. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T19:04
2021-05-21T19:58
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мурманская область
происшествия
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Мурманской области погибли два сотрудника СОБР Росгвардии, сообщили РИА Новости в управлении службы по региону.Как заявил агентству источник в ведомстве, трагедия произошла во время тренировочных занятий. Росгвардия и СК начали проверку."Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области", — говорится в сообщении пресс-службы.Родственникам погибших окажут необходимую помощь.
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мурманская область
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мурманская область, происшествия

Двое сотрудников Росгвардии погибли в Мурманской области

19:04 21.05.2021 (обновлено: 19:58 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Мурманской области погибли два сотрудника СОБР Росгвардии, сообщили РИА Новости в управлении службы по региону.
Как заявил агентству источник в ведомстве, трагедия произошла во время тренировочных занятий. Росгвардия и СК начали проверку.
"Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области", — говорится в сообщении пресс-службы.
Родственникам погибших окажут необходимую помощь.
Стрельба в школе в Казани - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 15:45Сказано в эфире
"Нездоровый мозг". Надо ли переводить школы под охрану Росгвардии?
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Мурманская областьПроисшествия
 
 
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