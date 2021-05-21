https://ria.ru/20210521/rosgvardiya-1733386699.html
Двое сотрудников Росгвардии погибли в Мурманской области
Двое сотрудников Росгвардии погибли в Мурманской области - РИА Новости, 21.05.2021
Двое сотрудников Росгвардии погибли в Мурманской области
В Мурманской области погибли два сотрудника СОБР Росгвардии, сообщили РИА Новости в управлении службы по региону. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T19:04
2021-05-21T19:04
2021-05-21T19:58
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мурманская область
происшествия
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Мурманской области погибли два сотрудника СОБР Росгвардии, сообщили РИА Новости в управлении службы по региону.Как заявил агентству источник в ведомстве, трагедия произошла во время тренировочных занятий. Росгвардия и СК начали проверку."Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области", — говорится в сообщении пресс-службы.Родственникам погибших окажут необходимую помощь.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/okhrana-1731974726.html
мурманская область
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РИА Новости
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мурманская область, происшествия