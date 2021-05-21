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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210521/revva-1733170131.html
Ревва и Самбурская грабят богачей в клипе на трек "Деньги"
Ревва и Самбурская грабят богачей в клипе на трек "Деньги" - РИА Новости, 21.05.2021
Ревва и Самбурская грабят богачей в клипе на трек "Деньги"
На YouTube разместили клип на новый трек "Деньги" Александра Реввы, известного также под сценическим псевдонимом Артур Пирожков. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T04:16
2021-05-21T04:16
шоубиз
настасья самбурская
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. На YouTube разместили клип на новый трек "Деньги" Александра Реввы, известного также под сценическим псевдонимом Артур Пирожков. Ролик снят в стиле "Великого Гэтсби". Главный герой, правда, по имени Великий Ревзби (Пирожков), устраивает роскошную тусовку, на которой собираются все сливки высшего общества. Пока гости проводят время на танцполе и едят черную икру, Ревзби и его загадочная подруга (Настасья Самбурская) незаметно снимают с богачей украшения. Собрав мешок драгоценностей, они тайно покидают вечеринку и уезжают в неизвестном направлении на ретро-автомобиле. Красочное видео снял Александр Ревва вместе с режиссером Сергеем Греем. Ранее он создал для шоумена клип на трек "Она решила сдаться" (2019).В комментариях зрители написали, что песня наверняка станет хитом этого лета и будет звучать на пляжах и выпускных. "Моргенштерн нервно курит в сторонке", "Хит для всех пирожковых курортов Краснодарского края", "Шикарный клип. Обожаю Ревву", — поделились впечатлением они.
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РИА Новости
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настасья самбурская, александр ревва, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Ревва и Самбурская грабят богачей в клипе на трек "Деньги"

04:16 21.05.2021
 
© Александр Ревва/YouTubeКадр из клипа Артура Пирожкова "Деньги"
Кадр из клипа Артура Пирожкова Деньги - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Александр Ревва/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. На YouTube разместили клип на новый трек "Деньги" Александра Реввы, известного также под сценическим псевдонимом Артур Пирожков.
Ролик снят в стиле "Великого Гэтсби". Главный герой, правда, по имени Великий Ревзби (Пирожков), устраивает роскошную тусовку, на которой собираются все сливки высшего общества. Пока гости проводят время на танцполе и едят черную икру, Ревзби и его загадочная подруга (Настасья Самбурская) незаметно снимают с богачей украшения.
Собрав мешок драгоценностей, они тайно покидают вечеринку и уезжают в неизвестном направлении на ретро-автомобиле.
Красочное видео снял Александр Ревва вместе с режиссером Сергеем Греем. Ранее он создал для шоумена клип на трек "Она решила сдаться" (2019).
В комментариях зрители написали, что песня наверняка станет хитом этого лета и будет звучать на пляжах и выпускных. "Моргенштерн нервно курит в сторонке", "Хит для всех пирожковых курортов Краснодарского края", "Шикарный клип. Обожаю Ревву", — поделились впечатлением они.
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