https://ria.ru/20210521/revva-1733170131.html

Ревва и Самбурская грабят богачей в клипе на трек "Деньги"

Ревва и Самбурская грабят богачей в клипе на трек "Деньги" - РИА Новости, 21.05.2021

Ревва и Самбурская грабят богачей в клипе на трек "Деньги"

На YouTube разместили клип на новый трек "Деньги" Александра Реввы, известного также под сценическим псевдонимом Артур Пирожков. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T04:16

2021-05-21T04:16

2021-05-21T04:16

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. На YouTube разместили клип на новый трек "Деньги" Александра Реввы, известного также под сценическим псевдонимом Артур Пирожков. Ролик снят в стиле "Великого Гэтсби". Главный герой, правда, по имени Великий Ревзби (Пирожков), устраивает роскошную тусовку, на которой собираются все сливки высшего общества. Пока гости проводят время на танцполе и едят черную икру, Ревзби и его загадочная подруга (Настасья Самбурская) незаметно снимают с богачей украшения. Собрав мешок драгоценностей, они тайно покидают вечеринку и уезжают в неизвестном направлении на ретро-автомобиле. Красочное видео снял Александр Ревва вместе с режиссером Сергеем Греем. Ранее он создал для шоумена клип на трек "Она решила сдаться" (2019).В комментариях зрители написали, что песня наверняка станет хитом этого лета и будет звучать на пляжах и выпускных. "Моргенштерн нервно курит в сторонке", "Хит для всех пирожковых курортов Краснодарского края", "Шикарный клип. Обожаю Ревву", — поделились впечатлением они.

https://ria.ru/20210513/revva-1732105010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

настасья самбурская, александр ревва, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды