https://ria.ru/20210521/rassledovanie-1733305362.html
В Ростовской области после гибели рабочих в коллекторе завели дело
В Ростовской области после гибели рабочих в коллекторе завели дело - РИА Новости, 21.05.2021
В Ростовской области после гибели рабочих в коллекторе завели дело
Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело о нарушениях требований безопасности после массовой гибели рабочих на очистных сооружениях, сообщает... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:45
2021-05-21T14:45
2021-05-21T16:56
россия
неклиновский район
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело о нарушениях требований безопасности после массовой гибели рабочих на очистных сооружениях, сообщает СК РФ.Представитель экстренных служб ранее рассказал РИА Новости о семи погибших, однако официально эти данные пока не подтверждаются.Согласно данным следствия, в пятницу в ходе работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Неклиновского района отравились рабочие таганрогского муниципального предприятия "Управление Водоканал"."Имеются погибшие. Проводятся мероприятия по извлечению тел на поверхность. Количество погибших устанавливается", - уточнили в ведомстве.Сейчас правоохранители осматривают место ЧП, также изымается необходимая документация в МУП "Управление Водоканал".
https://ria.ru/20201023/otravlenie-1581162230.html
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Работа следователей на месте гибели 10 рабочих в Ростовской области. Кадры СК
Уголовное дело о гибели 10 рабочих в Ростовской области будет расследовать центральный аппарат следственного комитета. При проведении работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области, в результате отравления, погибло 10 рабочих МУП "Управление водоканал" Таганрога, еще восемь пострадали.
2021-05-21T14:45
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россия, неклиновский район, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия