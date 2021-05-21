https://ria.ru/20210521/rassledovanie-1733305362.html

В Ростовской области после гибели рабочих в коллекторе завели дело

В Ростовской области после гибели рабочих в коллекторе завели дело - РИА Новости, 21.05.2021

В Ростовской области после гибели рабочих в коллекторе завели дело

Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело о нарушениях требований безопасности после массовой гибели рабочих на очистных сооружениях, сообщает... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T14:45

2021-05-21T14:45

2021-05-21T16:56

россия

неклиновский район

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело о нарушениях требований безопасности после массовой гибели рабочих на очистных сооружениях, сообщает СК РФ.Представитель экстренных служб ранее рассказал РИА Новости о семи погибших, однако официально эти данные пока не подтверждаются.Согласно данным следствия, в пятницу в ходе работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Неклиновского района отравились рабочие таганрогского муниципального предприятия "Управление Водоканал"."Имеются погибшие. Проводятся мероприятия по извлечению тел на поверхность. Количество погибших устанавливается", - уточнили в ведомстве.Сейчас правоохранители осматривают место ЧП, также изымается необходимая документация в МУП "Управление Водоканал".

https://ria.ru/20201023/otravlenie-1581162230.html

россия

неклиновский район

ростовская область

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Работа следователей на месте гибели 10 рабочих в Ростовской области. Кадры СК Уголовное дело о гибели 10 рабочих в Ростовской области будет расследовать центральный аппарат следственного комитета. При проведении работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области, в результате отравления, погибло 10 рабочих МУП "Управление водоканал" Таганрога, еще восемь пострадали. 2021-05-21T14:45 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, неклиновский район, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия