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Гитлеру зубы уже выбили: болгары оценили слова Путина о защите России
Гитлеру зубы уже выбили: болгары оценили слова Путина о защите России - РИА Новости, 21.05.2021
Гитлеру зубы уже выбили: болгары оценили слова Путина о защите России
Читатели болгарского портала dir оценили обещание президента России Владимира Путина жестко ответить на любые посягательства на территорию страны. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:27
2021-05-21T17:27
россия
владимир путин
сша
болгария
в мире
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели болгарского портала dir оценили обещание президента России Владимира Путина жестко ответить на любые посягательства на территорию страны. Накануне глава государства, выступая на заседании оргкомитета "Победа", заявил, что Россия "выбьет зубы" всем, кто попробует ее где-то "укусить". Путин привел в пример разговоры о якобы несправедливо принадлежащих России сибирских богатствах и заверил, что не оставит без ответа попытки посягнуть на территорию страны.Болгарские читатели по-разному отнеслись к словам российского лидера. Некоторым они показались резкими, другие сочли подобные высказывания наиболее эффективными, когда речь идет о политике."Начали вчера с Блинкена. Судя по тому, что санкции с "Северного потока — 2" снимают, операция дает результат. Одна встреча с Лавровым — и ковбои сдали назад", — написал пользователь Иван. Читатель с ником "Российский зять" счел высказывание Путина немного грубым. "Но, с другой стороны, формулировка явно лаконична и, что самое главное, понятна ковбоям", — добавил он. "Из истории мы знаем о выбитых зубах Наполеона и Гитлера", — напомнил другой читатель. Пользователь Нерусофил отметил, что Путин возродил Россию."Нам это может не нравиться, ведь мы же "враги", но он мужик, никогда не предаст интересы своей родины, в отличие от правителей других стран!" — написал он. "Точно сказано, все по существу. Аппетиты к России велики, что и объясняет все, что мы против нее видим и слышим", — заявил LeGrandTulup.Он напомнил о многочисленных операциях, направленных на дискредитацию и ослабление Москвы. "Как вы думаете, почему Наполеон и Гитлер нападали на Россию? Ее богатства. Сейчас то же самое", — добавил комментатор. "Русские официально заявили, что больше не потерпят западной чепухи! Об этом Путин заявил четко, спокойно, но решительно", — написал другой читатель. Он добавил, что Москва недавно обозначила "красные линии", США их приняли к сведению и сняли санкции против газопровода "Северный поток — 2". Комментатор также выразил надежду, что Россия снова станет самой близкой страной для Болгарии. "Если показать мускулы, Байден и Блинкен станут вежливыми и забудут то, что говорили раньше", — прокомментировал пользователь с ником "ха-ха-ха". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210521/bolgary-1733227849.html
https://ria.ru/20210520/daniya-1733180056.html
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россия, владимир путин, сша, болгария, в мире

Гитлеру зубы уже выбили: болгары оценили слова Путина о защите России

17:27 21.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции 43-е заседание Российского организационного комитета "Победа
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции 43-е заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели болгарского портала dir оценили обещание президента России Владимира Путина жестко ответить на любые посягательства на территорию страны.
Накануне глава государства, выступая на заседании оргкомитета "Победа", заявил, что Россия "выбьет зубы" всем, кто попробует ее где-то "укусить". Путин привел в пример разговоры о якобы несправедливо принадлежащих России сибирских богатствах и заверил, что не оставит без ответа попытки посягнуть на территорию страны.
Болгарские читатели по-разному отнеслись к словам российского лидера. Некоторым они показались резкими, другие сочли подобные высказывания наиболее эффективными, когда речь идет о политике.
"Начали вчера с Блинкена. Судя по тому, что санкции с "Северного потока — 2" снимают, операция дает результат. Одна встреча с Лавровым — и ковбои сдали назад", — написал пользователь Иван.
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Читатель с ником "Российский зять" счел высказывание Путина немного грубым.
"Но, с другой стороны, формулировка явно лаконична и, что самое главное, понятна ковбоям", — добавил он.
"Из истории мы знаем о выбитых зубах Наполеона и Гитлера", — напомнил другой читатель.
Пользователь Нерусофил отметил, что Путин возродил Россию.
"Нам это может не нравиться, ведь мы же "враги", но он мужик, никогда не предаст интересы своей родины, в отличие от правителей других стран!" — написал он.
"Точно сказано, все по существу. Аппетиты к России велики, что и объясняет все, что мы против нее видим и слышим", — заявил LeGrandTulup.
Он напомнил о многочисленных операциях, направленных на дискредитацию и ослабление Москвы.
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"Русские официально заявили, что больше не потерпят западной чепухи! Об этом Путин заявил четко, спокойно, но решительно", — написал другой читатель.
Он добавил, что Москва недавно обозначила "красные линии", США их приняли к сведению и сняли санкции против газопровода "Северный поток — 2". Комментатор также выразил надежду, что Россия снова станет самой близкой страной для Болгарии.
"Если показать мускулы, Байден и Блинкен станут вежливыми и забудут то, что говорили раньше", — прокомментировал пользователь с ником "ха-ха-ха".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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