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Путин рассказал о стремлении улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами
Путин рассказал о стремлении улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами - РИА Новости, 21.05.2021
Путин рассказал о стремлении улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами
Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ стремится и будет стремиться улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами, приезжающими из стран ближнего зарубежья. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:23
2021-05-21T13:23
россия
евразийский экономический союз
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ стремится и будет стремиться улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами, приезжающими из стран ближнего зарубежья."Со своей стороны Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для пребывающих к нам на работу граждан зарубежных стран и, конечно, в первую очередь из государств-членов ЕврАзЭС", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.Он отметил, что в ближайшее время будет запущена унифицированная интернет-система "Работа без границ" и соответствующее приложение, которое позволит онлайн оформлять все документы, нужные для трудоустройства.
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россия, евразийский экономический союз, владимир путин, общество

Путин рассказал о стремлении улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами

13:23 21.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ стремится и будет стремиться улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами, приезжающими из стран ближнего зарубежья.
"Со своей стороны Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для пребывающих к нам на работу граждан зарубежных стран и, конечно, в первую очередь из государств-членов ЕврАзЭС", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
Он отметил, что в ближайшее время будет запущена унифицированная интернет-система "Работа без границ" и соответствующее приложение, которое позволит онлайн оформлять все документы, нужные для трудоустройства.
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