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Путин рассказал о стремлении улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами
Путин рассказал о стремлении улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами - РИА Новости, 21.05.2021
Путин рассказал о стремлении улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами
Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ стремится и будет стремиться улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами, приезжающими из стран ближнего зарубежья. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:23
2021-05-21T13:23
2021-05-21T13:23
россия
евразийский экономический союз
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ стремится и будет стремиться улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами, приезжающими из стран ближнего зарубежья."Со своей стороны Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для пребывающих к нам на работу граждан зарубежных стран и, конечно, в первую очередь из государств-членов ЕврАзЭС", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.Он отметил, что в ближайшее время будет запущена унифицированная интернет-система "Работа без границ" и соответствующее приложение, которое позволит онлайн оформлять все документы, нужные для трудоустройства.
https://ria.ru/20210416/migratsiya-1728606994.html
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россия, евразийский экономический союз, владимир путин, общество