https://ria.ru/20210521/putin-1733285517.html
Путин связал колебание цен на продукты в ЕАЭС с нестабильной ситуацией в мире
Путин связал колебание цен на продукты в ЕАЭС с нестабильной ситуацией в мире - РИА Новости, 21.05.2021
Путин связал колебание цен на продукты в ЕАЭС с нестабильной ситуацией в мире
членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стоит так же оперативно принимать меры по ценам на социально значимые товары, как это было с сахаром, в случае... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:21
2021-05-21T13:21
2021-05-21T16:30
россия
евразийская экономическая комиссия
экономика
евразийский экономический союз
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Странам — членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стоит так же оперативно принимать меры по ценам на социально значимые товары, как это было с сахаром, в случае необходимости, заявил президент России Владимир Путин.На заседании Высшего Евразийского экономического совета он заявил, что в настоящее время на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы с резким колебанием цен на социально значимые продукты."Мы признательны партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере, и у нас конкретные есть решения по этому вопросу. В частности, не так давно Евразийская экономическая комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕврАзЭС на рынке сахара. Столь же оперативно следует принимать меры и по другим видам продукции, когда это потребуется", — сказал российский лидер.ЕЭК в конце апреля приняла решение о предоставлении тарифной льготы в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года.
https://ria.ru/20210518/tseny-1732827577.html
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россия, евразийская экономическая комиссия, экономика, евразийский экономический союз, владимир путин, в мире