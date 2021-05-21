https://ria.ru/20210521/putin-1733285517.html

Путин связал колебание цен на продукты в ЕАЭС с нестабильной ситуацией в мире

Путин связал колебание цен на продукты в ЕАЭС с нестабильной ситуацией в мире - РИА Новости, 21.05.2021

Путин связал колебание цен на продукты в ЕАЭС с нестабильной ситуацией в мире

членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стоит так же оперативно принимать меры по ценам на социально значимые товары, как это было с сахаром, в случае... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:21

2021-05-21T13:21

2021-05-21T16:30

россия

евразийская экономическая комиссия

экономика

евразийский экономический союз

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733284614_0:44:3277:1887_1920x0_80_0_0_50e966d141d41adab384e625f2888ab8.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Странам — членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стоит так же оперативно принимать меры по ценам на социально значимые товары, как это было с сахаром, в случае необходимости, заявил президент России Владимир Путин.На заседании Высшего Евразийского экономического совета он заявил, что в настоящее время на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы с резким колебанием цен на социально значимые продукты."Мы признательны партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере, и у нас конкретные есть решения по этому вопросу. В частности, не так давно Евразийская экономическая комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕврАзЭС на рынке сахара. Столь же оперативно следует принимать меры и по другим видам продукции, когда это потребуется", — сказал российский лидер.ЕЭК в конце апреля приняла решение о предоставлении тарифной льготы в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210518/tseny-1732827577.html

https://ria.ru/20210518/sakhar-1732745538.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евразийская экономическая комиссия, экономика, евразийский экономический союз, владимир путин, в мире