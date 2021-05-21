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Путину доверяют 57% россиян, показал опрос
Путину доверяют 57% россиян, показал опрос - РИА Новости, 21.05.2021
Путину доверяют 57% россиян, показал опрос
Более половины (57%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:39
2021-05-21T10:39
россия
фомнибус
фонд "общественное мнение"
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более половины (57%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).По данным опроса, 57% респондентов заявили, что "скорее доверяют" президенту, 31% опрошенных "скорее не доверяет" главе государства, еще 11% затруднились ответить.Как считают 60% опрошенных, Путин "скорее хорошо" работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 25% россиян. Затруднились ответить на вопрос 15%.Опрос "ФОМнибус" проведен 14-16 мая среди 3 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 207 населенных пунктах 73 субъектов Российской Федерации. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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россия, фомнибус, фонд "общественное мнение", владимир путин

Путину доверяют 57% россиян, показал опрос

10:39 21.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие по видеосвязи в церемонии начала строительства энергоблоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС и энергоблоков №3 и №4 АЭС "Сюйдапу" в Китае
Президент РФ Владимир Путин принимает участие по видеосвязи в церемонии начала строительства энергоблоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС и энергоблоков №3 и №4 АЭС Сюйдапу в Китае - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более половины (57%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным опроса, 57% респондентов заявили, что "скорее доверяют" президенту, 31% опрошенных "скорее не доверяет" главе государства, еще 11% затруднились ответить.
Как считают 60% опрошенных, Путин "скорее хорошо" работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 25% россиян. Затруднились ответить на вопрос 15%.
Опрос "ФОМнибус" проведен 14-16 мая среди 3 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 207 населенных пунктах 73 субъектов Российской Федерации. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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РоссияФОМнибусФонд "Общественное мнение"Владимир Путин
 
 
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