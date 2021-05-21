https://ria.ru/20210521/putin-1733243859.html
Путину доложат о мерах по учету иностранных школьников
Путину доложат о мерах по учету иностранных школьников - РИА Новости, 21.05.2021
Путину доложат о мерах по учету иностранных школьников
Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 сентября о мерах по учету и статистике иностранных школьников, обучающихся в РФ. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:05
2021-05-21T10:05
2021-05-21T10:09
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 сентября о мерах по учету и статистике иностранных школьников, обучающихся в РФ.Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ... принять меры в целях обеспечения учета находящихся на территории РФ несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также реализации прав этих граждан на образование", - говорится в перечне поручений.
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