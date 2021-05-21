https://ria.ru/20210521/putin-1733243859.html

Путину доложат о мерах по учету иностранных школьников

Путину доложат о мерах по учету иностранных школьников - РИА Новости, 21.05.2021

Путину доложат о мерах по учету иностранных школьников

Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 сентября о мерах по учету и статистике иностранных школьников, обучающихся в РФ. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T10:05

2021-05-21T10:05

2021-05-21T10:09

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 сентября о мерах по учету и статистике иностранных школьников, обучающихся в РФ.Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ... принять меры в целях обеспечения учета находящихся на территории РФ несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также реализации прав этих граждан на образование", - говорится в перечне поручений.

https://ria.ru/20210521/klassy-1733241644.html

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2021

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россия, владимир путин, общество