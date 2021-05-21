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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210521/puteshestviya-1733250859.html
Названы страны, готовые принимать вакцинированных туристов из России
Названы страны, готовые принимать вакцинированных туристов из России - РИА Новости, 21.05.2021
Названы страны, готовые принимать вакцинированных туристов из России
Эксперты перечислили страны, в которые могут отправиться россияне с сертификатом о полном прохождении вакцинации "Спутником V". Они не должны соблюдать там... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:50
2021-05-21T10:50
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отдых
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
кипр
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Эксперты перечислили страны, в которые могут отправиться россияне с сертификатом о полном прохождении вакцинации "Спутником V". Они не должны соблюдать там карантин и представлять отрицательный результат ПЦР-теста по прилете, сообщает OneTwoTrip. Границы для привитых гостей открыла Армения: справка об отрицательном результате на COVID-19 не требуется, как и дополнительная информация о пассажире.Власти Кипра хотя и освобождают вакцинированных путешественников от сдачи анализов, оставляют за собой право подвергать прибывающих выборочному тестированию.Болгария, Хорватия и Греция готовы принимать без справки не только привитых отдыхающих, но и тех, кто может подтвердить ранее перенесенную болезнь: подойдет положительный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в период от 15 до 180 дней до прилета.Грузия тоже принимает вакцинированных россиян: нужно заполнить специальную форму перед вылетом и иметь на руках подтверждение бронирования отеля. Эти же требования относятся и к Хорватии.В Черногорию без ПЦР-теста и карантина можно въехать как вакцинированные путешественники, так и пока не сделавшие прививку — от прохождения тестирования освобождены все российские туристы.
https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html
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куда можно лететь, куда поехать, отдых, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, кипр, черногория, греция, хорватия, болгария, армения, грузия, вакцинация

Названы страны, готовые принимать вакцинированных туристов из России

10:50 21.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЖитель Мурманска прививается от коронавируса вакциной "Спутник-V" в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи
Житель Мурманска прививается от коронавируса вакциной Спутник-V в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Эксперты перечислили страны, в которые могут отправиться россияне с сертификатом о полном прохождении вакцинации "Спутником V". Они не должны соблюдать там карантин и представлять отрицательный результат ПЦР-теста по прилете, сообщает OneTwoTrip.
Границы для привитых гостей открыла Армения: справка об отрицательном результате на COVID-19 не требуется, как и дополнительная информация о пассажире.
Власти Кипра хотя и освобождают вакцинированных путешественников от сдачи анализов, оставляют за собой право подвергать прибывающих выборочному тестированию.
Болгария, Хорватия и Греция готовы принимать без справки не только привитых отдыхающих, но и тех, кто может подтвердить ранее перенесенную болезнь: подойдет положительный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в период от 15 до 180 дней до прилета.
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В Черногорию без ПЦР-теста и карантина можно въехать как вакцинированные путешественники, так и пока не сделавшие прививку — от прохождения тестирования освобождены все российские туристы.
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Туризмкуда можно лететькуда поехатьОтдыхВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмКипрЧерногорияГрецияХорватияБолгарияАрменияГрузияВакцинация
 
 
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