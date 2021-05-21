https://ria.ru/20210521/puteshestviya-1733250859.html

Названы страны, готовые принимать вакцинированных туристов из России

Названы страны, готовые принимать вакцинированных туристов из России - РИА Новости, 21.05.2021

Названы страны, готовые принимать вакцинированных туристов из России

Эксперты перечислили страны, в которые могут отправиться россияне с сертификатом о полном прохождении вакцинации "Спутником V". Они не должны соблюдать там... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T10:50

2021-05-21T10:50

2021-05-21T10:50

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Эксперты перечислили страны, в которые могут отправиться россияне с сертификатом о полном прохождении вакцинации "Спутником V". Они не должны соблюдать там карантин и представлять отрицательный результат ПЦР-теста по прилете, сообщает OneTwoTrip. Границы для привитых гостей открыла Армения: справка об отрицательном результате на COVID-19 не требуется, как и дополнительная информация о пассажире.Власти Кипра хотя и освобождают вакцинированных путешественников от сдачи анализов, оставляют за собой право подвергать прибывающих выборочному тестированию.Болгария, Хорватия и Греция готовы принимать без справки не только привитых отдыхающих, но и тех, кто может подтвердить ранее перенесенную болезнь: подойдет положительный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в период от 15 до 180 дней до прилета.Грузия тоже принимает вакцинированных россиян: нужно заполнить специальную форму перед вылетом и иметь на руках подтверждение бронирования отеля. Эти же требования относятся и к Хорватии.В Черногорию без ПЦР-теста и карантина можно въехать как вакцинированные путешественники, так и пока не сделавшие прививку — от прохождения тестирования освобождены все российские туристы.

https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html

https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html

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