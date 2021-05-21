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"Ростех" зарегистрировал пульсоксиметр собственной разработки
"Ростех" зарегистрировал пульсоксиметр собственной разработки - РИА Новости, 21.05.2021
"Ростех" зарегистрировал пульсоксиметр собственной разработки
Холдинг "Швабе" "Ростеха" получил государственную регистрацию на новый пульсоксиметр отечественного производства - устройство для измерения кислорода в крови,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:21
2021-05-21T14:21
россия
уральский оптико-механический завод
ростех
технологии
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Холдинг "Швабе" "Ростеха" получил государственную регистрацию на новый пульсоксиметр отечественного производства - устройство для измерения кислорода в крови, который планируется поставлять в COVID-центры, сообщил "Ростех"."Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" получил государственную регистрацию на новое медицинское изделие - пульсоксиметр Sensorex. Устройство обладает гарантированно высокой точностью и может использоваться для наблюдения за состоянием пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Прибор является первым самостоятельным устройством для измерения кислорода в крови производства госкорпорации, пояснили в пресс-службе. Устройство, как сообщается, производит Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) холдинга "Швабе". Отмечается, что прибор предназначен для использования в стационарах, машинах скорой помощи, также он будет доступен в свободной продаже."Государственная регистрация пройдена, сейчас мы готовимся к серийному производству. На рынке отечественный пульсоксиметр появится уже осенью этого года", - приводятся слова исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко.Пульсоксиметр работает как от сети, так и от внутреннего аккумулятора, до восьми часов без подзарядки. Данные о состоянии пациента сохраняются в энергонезависимой памяти, прибор синхронизируется с компьютером для экспорта данных.В "Ростехе" также напомнили, что показатель сатурации - это один из ключевых критериев, определяющих необходимость госпитализации при заболевании коронавирусом, при этом уровень кислорода в крови здорового человека составляет не менее 95%, при падении показателя до 94% необходимо вызывать скорую помощь, уровень ниже 92% требует срочного медицинского вмешательства.
https://ria.ru/20210517/rostekh-1732612541.html
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россия, уральский оптико-механический завод, ростех, технологии

"Ростех" зарегистрировал пульсоксиметр собственной разработки

14:21 21.05.2021
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедсестра измеряет пульсоксиметром уровень насыщения кислородом капиллярной крови
Медсестра измеряет пульсоксиметром уровень насыщения кислородом капиллярной крови - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Холдинг "Швабе" "Ростеха" получил государственную регистрацию на новый пульсоксиметр отечественного производства - устройство для измерения кислорода в крови, который планируется поставлять в COVID-центры, сообщил "Ростех".
"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" получил государственную регистрацию на новое медицинское изделие - пульсоксиметр Sensorex. Устройство обладает гарантированно высокой точностью и может использоваться для наблюдения за состоянием пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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Прибор является первым самостоятельным устройством для измерения кислорода в крови производства госкорпорации, пояснили в пресс-службе. Устройство, как сообщается, производит Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) холдинга "Швабе". Отмечается, что прибор предназначен для использования в стационарах, машинах скорой помощи, также он будет доступен в свободной продаже.
"Государственная регистрация пройдена, сейчас мы готовимся к серийному производству. На рынке отечественный пульсоксиметр появится уже осенью этого года", - приводятся слова исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко.
Пульсоксиметр работает как от сети, так и от внутреннего аккумулятора, до восьми часов без подзарядки. Данные о состоянии пациента сохраняются в энергонезависимой памяти, прибор синхронизируется с компьютером для экспорта данных.
В "Ростехе" также напомнили, что показатель сатурации - это один из ключевых критериев, определяющих необходимость госпитализации при заболевании коронавирусом, при этом уровень кислорода в крови здорового человека составляет не менее 95%, при падении показателя до 94% необходимо вызывать скорую помощь, уровень ниже 92% требует срочного медицинского вмешательства.
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