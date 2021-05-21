Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210521/proisshestviya-1733295962.html
Суд вынес приговор жителю Канска, бившему сына ремнем
Суд вынес приговор жителю Канска, бившему сына ремнем - РИА Новости, 21.05.2021
Суд вынес приговор жителю Канска, бившему сына ремнем
Суд в красноярском Канске приговорил мужчину к трем годам и семи месяцам колонии за истязания малолетнего сына, которого он, как ранее сообщал СК, бил ремнем по РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:55
2021-05-21T13:56
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
канск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 мая - РИА Новости. Суд в красноярском Канске приговорил мужчину к трем годам и семи месяцам колонии за истязания малолетнего сына, которого он, как ранее сообщал СК, бил ремнем по голове.Ранее региональный главк СК сообщал о возбуждении дела об истязании. В ведомстве уточняли, что мужчина систематически избивал девятилетнего сына, нанося ему удары ремнем по голове и другим частям тела. Сообщалось, что после избиений мальчика госпитализировали. Суд установил, что отец избивал ребенка с сентября 2018 по декабрь 2020 года за провинности и успеваемость."Канский городской суд приговорил мужчину к 3 годам 7 месяцам лишения свободы по уголовному делу об истязании своего малолетнего ребенка… По иску управления образования администрации Канска отец ограничен в родительских правах. Мальчик передан под опеку бабушки. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.В ведомстве пояснили, что мужчина признан виновным в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
https://ria.ru/20210520/mladenets-1733081521.html
красноярский край
канск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, канск, происшествия

Суд вынес приговор жителю Канска, бившему сына ремнем

13:55 21.05.2021 (обновлено: 13:56 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 21 мая - РИА Новости. Суд в красноярском Канске приговорил мужчину к трем годам и семи месяцам колонии за истязания малолетнего сына, которого он, как ранее сообщал СК, бил ремнем по голове.
Ранее региональный главк СК сообщал о возбуждении дела об истязании. В ведомстве уточняли, что мужчина систематически избивал девятилетнего сына, нанося ему удары ремнем по голове и другим частям тела. Сообщалось, что после избиений мальчика госпитализировали. Суд установил, что отец избивал ребенка с сентября 2018 по декабрь 2020 года за провинности и успеваемость.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 10:29
Трех жителей Пензенской области признали виновными в краже младенца
"Канский городской суд приговорил мужчину к 3 годам 7 месяцам лишения свободы по уголовному делу об истязании своего малолетнего ребенка… По иску управления образования администрации Канска отец ограничен в родительских правах. Мальчик передан под опеку бабушки. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.
В ведомстве пояснили, что мужчина признан виновным в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайКанскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет
02:21На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского
02:19В Перу разбился полицейский вертолет
02:17Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку
02:11Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО
02:11Россиянам назвали главное правило должника
01:43Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ
01:39Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
01:31Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы
01:16Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств
01:15Названа опасность горячего душа
01:12При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек
00:48Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов
00:45Блинкен пообещал Аббасу гумпомощь для сектора Газа
00:12Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий
00:08В Роттердаме пройдет финал "Евровидения"
23:56Производство "Боржоми" в Грузии не работает четвертый день
23:55Захарова рассказала о теме Украины в диалоге с США
23:46Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
23:27СМИ сообщили о самоубийстве главаря "Боко Харам"*
Лента новостейМолния