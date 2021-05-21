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Суд вынес приговор жителю Канска, бившему сына ремнем
Суд вынес приговор жителю Канска, бившему сына ремнем - РИА Новости, 21.05.2021
Суд вынес приговор жителю Канска, бившему сына ремнем
Суд в красноярском Канске приговорил мужчину к трем годам и семи месяцам колонии за истязания малолетнего сына, которого он, как ранее сообщал СК, бил ремнем по РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:55
2021-05-21T13:55
2021-05-21T13:56
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
канск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 21 мая - РИА Новости. Суд в красноярском Канске приговорил мужчину к трем годам и семи месяцам колонии за истязания малолетнего сына, которого он, как ранее сообщал СК, бил ремнем по голове.Ранее региональный главк СК сообщал о возбуждении дела об истязании. В ведомстве уточняли, что мужчина систематически избивал девятилетнего сына, нанося ему удары ремнем по голове и другим частям тела. Сообщалось, что после избиений мальчика госпитализировали. Суд установил, что отец избивал ребенка с сентября 2018 по декабрь 2020 года за провинности и успеваемость."Канский городской суд приговорил мужчину к 3 годам 7 месяцам лишения свободы по уголовному делу об истязании своего малолетнего ребенка… По иску управления образования администрации Канска отец ограничен в родительских правах. Мальчик передан под опеку бабушки. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.В ведомстве пояснили, что мужчина признан виновным в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
https://ria.ru/20210520/mladenets-1733081521.html
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, канск, происшествия