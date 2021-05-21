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В Ростовской области семь рабочих погибли, отравившись газом в коллекторе
В Ростовской области семь рабочих погибли, отравившись газом в коллекторе - РИА Новости, 21.05.2021
В Ростовской области семь рабочих погибли, отравившись газом в коллекторе
В Таганроге Семь рабочих погибли, отравившись газом в коллекторе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:22
2021-05-21T13:22
2021-05-21T15:44
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Таганроге Семь рабочих погибли, отравившись газом в коллекторе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По словам собеседника агентства, всего там были восемь человек. Судьба еще одного сотрудника пока не известна.Следователи завели уголовное дело о нарушениях требований безопасности.Несчастные случаи при ремонте водопроводных и канализационных коллекторов встречаются часто, однако они редко приводят к такому количеству жертв. Опасность работ заключается в высоких концентрациях азота, сероводорода, углекислого газа, метана, аммиака и других газов.С наступлением теплой погоды — сейчас в Ростове-на-Дону свыше 25 градусов тепла — усиливается процесс образования и накопления ядовитых веществ в резервуарах.
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РИА Новости
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ростовская область, происшествия
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Таганроге Семь рабочих погибли, отравившись газом в коллекторе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
По словам собеседника агентства, всего там были восемь человек. Судьба еще одного сотрудника пока не известна.
Следователи завели уголовное дело о нарушениях требований безопасности.
Несчастные случаи при ремонте водопроводных и канализационных коллекторов встречаются часто, однако они редко приводят к такому количеству жертв. Опасность работ заключается в высоких концентрациях азота, сероводорода, углекислого газа, метана, аммиака и других газов.
С наступлением теплой погоды — сейчас в Ростове-на-Дону
свыше 25 градусов тепла — усиливается процесс образования и накопления ядовитых веществ в резервуарах.