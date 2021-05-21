Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210521/proisshestviya-1733285776.html
В Ростовской области семь рабочих погибли, отравившись газом в коллекторе
В Ростовской области семь рабочих погибли, отравившись газом в коллекторе - РИА Новости, 21.05.2021
В Ростовской области семь рабочих погибли, отравившись газом в коллекторе
В Таганроге Семь рабочих погибли, отравившись газом в коллекторе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:22
2021-05-21T15:44
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733331944_0:305:780:744_1920x0_80_0_0_1e23daab985cd006f04a0a0fb5f6f68e.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Таганроге Семь рабочих погибли, отравившись газом в коллекторе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По словам собеседника агентства, всего там были восемь человек. Судьба еще одного сотрудника пока не известна.Следователи завели уголовное дело о нарушениях требований безопасности.Несчастные случаи при ремонте водопроводных и канализационных коллекторов встречаются часто, однако они редко приводят к такому количеству жертв. Опасность работ заключается в высоких концентрациях азота, сероводорода, углекислого газа, метана, аммиака и других газов.С наступлением теплой погоды — сейчас в Ростове-на-Дону свыше 25 градусов тепла — усиливается процесс образования и накопления ядовитых веществ в резервуарах.
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733331944_0:283:681:794_1920x0_80_0_0_63ec635b859037505637007a303eb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, происшествия

В Ростовской области семь рабочих погибли, отравившись газом в коллекторе

13:22 21.05.2021 (обновлено: 15:44 21.05.2021)
 
© Фото : МЧС России по Ростовской областиАвтомобили МЧС и скорой помощи на месте отравления рабочих в коллекторе в Ростовской области
Автомобили МЧС и скорой помощи на месте отравления рабочих в коллекторе в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Фото : МЧС России по Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Таганроге Семь рабочих погибли, отравившись газом в коллекторе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
По словам собеседника агентства, всего там были восемь человек. Судьба еще одного сотрудника пока не известна.
Следователи завели уголовное дело о нарушениях требований безопасности.
Несчастные случаи при ремонте водопроводных и канализационных коллекторов встречаются часто, однако они редко приводят к такому количеству жертв. Опасность работ заключается в высоких концентрациях азота, сероводорода, углекислого газа, метана, аммиака и других газов.
С наступлением теплой погоды — сейчас в Ростове-на-Дону свыше 25 градусов тепла — усиливается процесс образования и накопления ядовитых веществ в резервуарах.
 
Ростовская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет
02:21На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского
02:19В Перу разбился полицейский вертолет
02:17Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку
02:11Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО
02:11Россиянам назвали главное правило должника
01:43Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ
01:39Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
01:31Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы
01:16Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств
01:15Названа опасность горячего душа
01:12При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек
00:48Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов
00:45Блинкен пообещал Аббасу гумпомощь для сектора Газа
00:12Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий
00:08В Роттердаме пройдет финал "Евровидения"
23:56Производство "Боржоми" в Грузии не работает четвертый день
23:55Захарова рассказала о теме Украины в диалоге с США
23:46Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
23:27СМИ сообщили о самоубийстве главаря "Боко Харам"*
Лента новостейМолния