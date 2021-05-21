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В Ростовской области семь рабочих погибли, отравившись газом в коллекторе

В Ростовской области семь рабочих погибли, отравившись газом в коллекторе - РИА Новости, 21.05.2021

В Ростовской области семь рабочих погибли, отравившись газом в коллекторе

В Таганроге Семь рабочих погибли, отравившись газом в коллекторе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:22

2021-05-21T13:22

2021-05-21T15:44

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Таганроге Семь рабочих погибли, отравившись газом в коллекторе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По словам собеседника агентства, всего там были восемь человек. Судьба еще одного сотрудника пока не известна.Следователи завели уголовное дело о нарушениях требований безопасности.Несчастные случаи при ремонте водопроводных и канализационных коллекторов встречаются часто, однако они редко приводят к такому количеству жертв. Опасность работ заключается в высоких концентрациях азота, сероводорода, углекислого газа, метана, аммиака и других газов.С наступлением теплой погоды — сейчас в Ростове-на-Дону свыше 25 градусов тепла — усиливается процесс образования и накопления ядовитых веществ в резервуарах.

ростовская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия