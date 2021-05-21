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Житель Томска, восемь часов избивавший жену, получил четыре года колонии
Житель Томска, восемь часов избивавший жену, получил четыре года колонии - РИА Новости, 21.05.2021
Житель Томска, восемь часов избивавший жену, получил четыре года колонии
Советский районный суд Томска приговорил 37-летнего местного жителя к четырем годам колонии за избиение и издевательства над женой на протяжении восьми часов,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:42
2021-05-21T14:42
россия
томск
томская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 21 мая – РИА Новости. Советский районный суд Томска приговорил 37-летнего местного жителя к четырем годам колонии за избиение и издевательства над женой на протяжении восьми часов, сообщает в пятницу прокуратура Томской области.По данным ведомства, в мае 2020 года пьяный мужчина в ходе ссоры с супругой, возникшей на почве ревности и личных неприязненных отношений, на протяжении восьми часов избивал женщину. Он также запер дверь в квартиру и забрал у жены ключи и телефон, чтобы та не смогла покинуть квартиру и позвать на помощь."Всего мужчина нанес потерпевшей не менее 65 ударов по различным частям тела, высказывая в ходе избиения угрозы убийством, причинил множественные ссадины и кровоподтеки по всему телу, относящиеся к легкому вреду здоровья. Закончив избивать жену, обвиняемый вытолкнул ее из окна второго этажа, в результате чего она упала на козырек подъезда дома", - рассказали в прокуратуре.В надзором ведомстве отметили, что в суде мужчина признал вину. С учетом тяжести преступления и того, что мужчина ранее был судим за подобные преступления, государственный обвинитель настаивал на назначении наказания в виде реального лишения свободы."Согласившись с позицией прокурора, суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210521/proisshestviya-1733295962.html
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россия, томск, томская область, происшествия

Житель Томска, восемь часов избивавший жену, получил четыре года колонии

14:42 21.05.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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НОВОСИБИРСК, 21 мая – РИА Новости. Советский районный суд Томска приговорил 37-летнего местного жителя к четырем годам колонии за избиение и издевательства над женой на протяжении восьми часов, сообщает в пятницу прокуратура Томской области.
"Советский районный суд Томска признал 37-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 117 УК РФ (истязание), пункту "в" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), и по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в мае 2020 года пьяный мужчина в ходе ссоры с супругой, возникшей на почве ревности и личных неприязненных отношений, на протяжении восьми часов избивал женщину. Он также запер дверь в квартиру и забрал у жены ключи и телефон, чтобы та не смогла покинуть квартиру и позвать на помощь.
"Всего мужчина нанес потерпевшей не менее 65 ударов по различным частям тела, высказывая в ходе избиения угрозы убийством, причинил множественные ссадины и кровоподтеки по всему телу, относящиеся к легкому вреду здоровья. Закончив избивать жену, обвиняемый вытолкнул ее из окна второго этажа, в результате чего она упала на козырек подъезда дома", - рассказали в прокуратуре.
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В надзором ведомстве отметили, что в суде мужчина признал вину. С учетом тяжести преступления и того, что мужчина ранее был судим за подобные преступления, государственный обвинитель настаивал на назначении наказания в виде реального лишения свободы.
"Согласившись с позицией прокурора, суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
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