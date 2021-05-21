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В Думу внесли проект, обязывающий IT-гиганты открывать филиалы в России
В Думу внесли проект, обязывающий IT-гиганты открывать филиалы в России - РИА Новости, 21.05.2021
В Думу внесли проект, обязывающий IT-гиганты открывать филиалы в России
Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:39
2021-05-21T12:23
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
технологии
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства в России, и введет требования к их работе. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.Теперь владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России должны будут создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России, уточняется в пояснительной записке.Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете."Несмотря на неосуществление деятельности на территории Российской Федерации де юре, де факто сервисы зарубежных IT-компаний используются гражданами Российской Федерации, им предоставляются услуги (в том числе платные или с условием просмотра ориентированной на российскую аудиторию рекламы), обрабатываются их персональные данные. Вместе с тем требования российского законодательства в сфере распространения информации иностранными компаниями не исполняются либо исполняются не в полном объёме", - говорится в записке.Кроме этого, согласно законопроекту, такие компании будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений россиян и организаций, требования к которой устанавливаются тем же регулятором."Исполнения трёх этих нехитрых требований - вполне достаточно для установления прямых коммуникаций между IT-ресурсом и российской стороной (органы власти, юрлица, пользователи). Такой диалог - крайне необходим. Мы рассчитываем, что участники рынка с пониманием воспримут эти нововведения", - написал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
https://ria.ru/20210520/gosduma-1733127473.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, технологии

В Думу внесли проект, обязывающий IT-гиганты открывать филиалы в России

11:39 21.05.2021 (обновлено: 12:23 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства в России, и введет требования к их работе. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Теперь владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России должны будут создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России, уточняется в пояснительной записке.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 13:53
Хинштейн рассказал о "приземлении" зарубежных IT-компаний
Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
"Несмотря на неосуществление деятельности на территории Российской Федерации де юре, де факто сервисы зарубежных IT-компаний используются гражданами Российской Федерации, им предоставляются услуги (в том числе платные или с условием просмотра ориентированной на российскую аудиторию рекламы), обрабатываются их персональные данные. Вместе с тем требования российского законодательства в сфере распространения информации иностранными компаниями не исполняются либо исполняются не в полном объёме", - говорится в записке.
Кроме этого, согласно законопроекту, такие компании будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений россиян и организаций, требования к которой устанавливаются тем же регулятором.
"Исполнения трёх этих нехитрых требований - вполне достаточно для установления прямых коммуникаций между IT-ресурсом и российской стороной (органы власти, юрлица, пользователи). Такой диалог - крайне необходим. Мы рассчитываем, что участники рынка с пониманием воспримут эти нововведения", - написал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФТехнологии
 
 
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