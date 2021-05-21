https://ria.ru/20210521/proekt-1733263792.html

В Думу внесли проект, обязывающий IT-гиганты открывать филиалы в России

В Думу внесли проект, обязывающий IT-гиганты открывать филиалы в России - РИА Новости, 21.05.2021

В Думу внесли проект, обязывающий IT-гиганты открывать филиалы в России

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:39

2021-05-21T11:39

2021-05-21T12:23

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3fdc01f19f7ec2e4ba271b64d9d89dba.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства в России, и введет требования к их работе. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.Теперь владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России должны будут создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России, уточняется в пояснительной записке.Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете."Несмотря на неосуществление деятельности на территории Российской Федерации де юре, де факто сервисы зарубежных IT-компаний используются гражданами Российской Федерации, им предоставляются услуги (в том числе платные или с условием просмотра ориентированной на российскую аудиторию рекламы), обрабатываются их персональные данные. Вместе с тем требования российского законодательства в сфере распространения информации иностранными компаниями не исполняются либо исполняются не в полном объёме", - говорится в записке.Кроме этого, согласно законопроекту, такие компании будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений россиян и организаций, требования к которой устанавливаются тем же регулятором."Исполнения трёх этих нехитрых требований - вполне достаточно для установления прямых коммуникаций между IT-ресурсом и российской стороной (органы власти, юрлица, пользователи). Такой диалог - крайне необходим. Мы рассчитываем, что участники рынка с пониманием воспримут эти нововведения", - написал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

https://ria.ru/20210520/gosduma-1733127473.html

https://ria.ru/20210407/biznes-1727130769.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, технологии