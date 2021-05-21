https://ria.ru/20210521/produkty-1733290502.html

Мясников развеял мифы о полезных продуктах

Мясников развеял мифы о полезных продуктах - РИА Новости, 21.05.2021

Мясников развеял мифы о полезных продуктах

Некоторые продукты, которые считаются полезными, могут, наоборот, приносить вред, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:38

2021-05-21T13:38

2021-05-21T16:11

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Некоторые продукты, которые считаются полезными, могут, наоборот, приносить вред, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".В первую очередь медик оценил полезные свойства гематогена. По его словам, сегодня в таких батончиках нет ничего, кроме сахара и жира. "По-моему, еще в 50-х годах весь компонент крови и железа оттуда был изъят. <...> Это просто вкусная конфетка, просто ириска, носящая гордое историческое название "Гематоген", — объяснил врач.Мясников также развеял миф о пользе апельсинового сока: несмотря на наличие кальция и витамина С, он содержит большую дозу сахара. К тому же в натуральных соках без мякоти клетчатки нет. Поэтому специалист посоветовал есть апельсины, а не пить сок.Что касается творога, то его не стоит путать с творожными десертами, предостерег Мясников, ведь в таких продуктах много сахара и молочного жира. Помимо этого, медик не согласился с тем, что манная каша полезна: из-за большого количества крахмала у человека "моментально подскакивает уровень сахара". В качестве менее вредной альтернативы он порекомендовал есть овсяную или гречневую кашу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/klesch-1732854183.html

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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество