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Мясников развеял мифы о полезных продуктах
Мясников развеял мифы о полезных продуктах - РИА Новости, 21.05.2021
Мясников развеял мифы о полезных продуктах
Некоторые продукты, которые считаются полезными, могут, наоборот, приносить вред, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:38
2021-05-21T16:11
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Некоторые продукты, которые считаются полезными, могут, наоборот, приносить вред, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".В первую очередь медик оценил полезные свойства гематогена. По его словам, сегодня в таких батончиках нет ничего, кроме сахара и жира. "По-моему, еще в 50-х годах весь компонент крови и железа оттуда был изъят. &lt;...&gt; Это просто вкусная конфетка, просто ириска, носящая гордое историческое название "Гематоген", — объяснил врач.Мясников также развеял миф о пользе апельсинового сока: несмотря на наличие кальция и витамина С, он содержит большую дозу сахара. К тому же в натуральных соках без мякоти клетчатки нет. Поэтому специалист посоветовал есть апельсины, а не пить сок.Что касается творога, то его не стоит путать с творожными десертами, предостерег Мясников, ведь в таких продуктах много сахара и молочного жира. Помимо этого, медик не согласился с тем, что манная каша полезна: из-за большого количества крахмала у человека "моментально подскакивает уровень сахара". В качестве менее вредной альтернативы он порекомендовал есть овсяную или гречневую кашу.
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Мясников развеял мифы о полезных продуктах

13:38 21.05.2021 (обновлено: 16:11 21.05.2021)
 
© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Фото : ВГТРК
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Некоторые продукты, которые считаются полезными, могут, наоборот, приносить вред, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
В первую очередь медик оценил полезные свойства гематогена. По его словам, сегодня в таких батончиках нет ничего, кроме сахара и жира.
"По-моему, еще в 50-х годах весь компонент крови и железа оттуда был изъят. <...> Это просто вкусная конфетка, просто ириска, носящая гордое историческое название "Гематоген", — объяснил врач.
Мясников также развеял миф о пользе апельсинового сока: несмотря на наличие кальция и витамина С, он содержит большую дозу сахара. К тому же в натуральных соках без мякоти клетчатки нет. Поэтому специалист посоветовал есть апельсины, а не пить сок.
Что касается творога, то его не стоит путать с творожными десертами, предостерег Мясников, ведь в таких продуктах много сахара и молочного жира. Помимо этого, медик не согласился с тем, что манная каша полезна: из-за большого количества крахмала у человека "моментально подскакивает уровень сахара". В качестве менее вредной альтернативы он порекомендовал есть овсяную или гречневую кашу.
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18 мая, 18:35В России
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Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
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