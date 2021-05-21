https://ria.ru/20210521/praga-1733218913.html

Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции

Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции - РИА Новости, 21.05.2021

Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции

Министерство обороны открыло на своем официальном сайте новый раздел, посвященный Пражской наступательной операции. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T00:17

2021-05-21T00:17

2021-05-21T00:17

россия

чехословакия

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Министерство обороны открыло на своем официальном сайте новый раздел, посвященный Пражской наступательной операции.Раздел рассказывает о "героях-красноармейцах, павших за свободу и независимость чешской земли, и об исторической правде, попытки исказить и переписать которую, к сожалению, не прекращаются в этой стране", подчеркивают в Минобороны.Пражская наступательная операция была проведена с 6 по 12 мая 1945 года силами трех советских фронтов. Она стала завершающей стратегической операцией Красной Армии в Великой Отечественной войне. Советские войска, нанеся удары в направлении столицы Чехословакии с севера и юго-востока, окружили и разгромили последнюю крупную группировку вермахта. На территории Чехии захоронено более 50 000 советских воинов, погибших при освобождении Чехословакии во время Второй мировой войны.В разделе, в частности, представлены оперативные документы, в которых раскрывается боевая обстановка и общий ход Пражской операции. Главный удар наносился с севера войсками 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева. 9 мая 1945 года в журнале боевых действий фронта приведено донесение об освобождении чехословацкой столицы 3-й и 4-й гвардейскими танковыми армиями. "Развивая наступление, в 4:00 передовыми частями ворвались в город Прага. После боев к 10:00 полностью овладели городом", - указывается в документе.С юго-востока в направлении столицы Чехословакии наносил по противнику удар 2-й Украинский фронт под командованием маршала Родиона Малиновского. Приводится оперативная карта боевых действий бронетанковых и механизированных войск фронта. Карта свидетельствует о большом значении взятия войсками фронта опорного пункта противника в Йиглаве для развития наступления на Прагу.После захвата 8 мая хорошо укрепленного опорного пункта гитлеровцев в городе Оломоуц, подразделения и части 4-го Украинского решительным броском достигли Праги. "Войска фронта с рассвета 9.5.1945 перешли в стремительное преследование отходящего противника и к 18.00 подвижной группой прошли свыше 200 километров и вошли в Прагу", - сообщается в документах.Встретившись восточнее и юго-восточнее Праги, войска трех советских фронтов (1-го, 2-го и 4-го Украинских) окончательно окружили последнюю крупнейшую боеспособную группировку вермахта. На опубликованной карте положения частей 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта за 10 мая 1945 года видно, что подразделения и части армии, удерживая северо-восточные окраины чехословацкой столицы и блокируя отход на запад отступающих немецких войск, образовали в данном районе внутренний контур окружения.Значительная часть опубликованных в разделе документов посвящена отношению командования армии-освободительницы к местному населению и той помощи, которую Красная Армия оказывала мирным жителям на освобожденной чешской земле. Так, представленная в разделе шифровка №2310 руководящему составу 1-го Украинского фронта от 7 мая 1945 года свидетельствует: "При вступлении на территорию Чехословакии войск фронта принять все меры к тому, чтобы относиться к населению дружественно и вежливо. Никакой конфискации или изъятия имущества у населения не производить".Продолжением миролюбивой политики Советского Союза на освобожденных территориях стала помощь со стороны СССР Чехословакии в восстановлении мирной жизни. Об этой помощи, в частности, говорит постановление Военного Совета 1-го Украинского фронта от 30 мая 1945 года. Речь в данном документе идет о повышении норм продовольственного снабжения Красной Армией населения Праги. Новые нормы, согласно постановлению, были установлены с учетом пожеланий чехословацкого правительства.Справка о выполнении постановлений ГОКО №8787с свидетельствует о большом масштабе продовольственных поставок населению Праги. Так, согласно опубликованному в разделе документу, тыловые службы 2-го Украинского фронта к 10 июня 1945 года доставили в столицу Чехословакии более 8 тысяч тонн продзерна для выработки муки и крупы и 600 тонн соли, крупный рогатый скот.Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента Российской Федерации.

https://ria.ru/20210520/putin-1733136292.html

https://ria.ru/20210508/voyna-1730022910.html

https://ria.ru/20210507/medsestry-1731409999.html

https://ria.ru/20210507/filmy-1731408319.html

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россия, чехословакия, великая отечественная война (1941-1945), ссср, прага, в мире