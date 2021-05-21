В Германии заявили об усилении борьбы за "Северный поток — 2"
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена приостановить действие санкций против проекта "Северный поток — 2" неправильно поняли, и в действительности борьба вокруг газопровода только усиливается, говорится в публикации газеты Die Welt.
Автор статьи обратил внимание, что несмотря на то, что Вашингтон решил отменить санкции против оператора "Северного потока — 2" компании Nord Stream 2 AG, отношение Белого дома к проекту не изменилось. Более того, все ограничения США против газопровода всегда были нацелены против поставщиков услуг при строительстве — портов, судовладельцев, страховщиков.
"Якобы мирная политика Байдена является лишь подтверждением нынешней правовой ситуации, которая уже была при Трампе — ни больше, ни меньше", — говорится в статье.
Как объяснили в посольстве США в Берлине, отказ от новых санкций нужен Байдену для восстановления отношений с европейскими союзниками.
"И он оставляет возможность Германии для дипломатических решений по этому вопросу", — цитирует американского дипломата Die Welt.
В зависимости от дальнейшего хода переговоров, США могут ужесточить санкции: в Госдепе по-прежнему выступают за "энергетическую независимость" Европы, говорится в статье.
Это понимают и в Германии. Так, председатель Восточного комитета немецкого бизнеса Оливер Гермес заявил, что давление США на "Северный поток — 2" вредит демократическому процессу принятия решений в Европе и интересам Германии.
"Недопустимо, чтобы Соединенные Штаты своей политикой блокады наносили многомиллиардный ущерб европейским налогоплательщикам и компаниям, вмешиваясь в суверенитет демократических государств, в то же время преследуя собственные энергетические интересы в отношениях с Россией", — заявил он.
Гермес подчеркнул, что трубопровод нужен для замещения импорта газа из Норвегии и Нидерландов, где его добыча снижается. Он отметил, что "Северный поток — 2" позволяет расширить сотрудничество в сфере энергетики без ущерба для климата.
"Северный поток — 2"
Проект предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров из общей протяженности двух ниток в 2460 километров.