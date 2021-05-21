Рада обратилась к конгрессу США из-за "Северного потока — 2"
12:24 21.05.2021 (обновлено: 18:03 21.05.2021)
© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
КИЕВ, 21 мая — РИА Новости. Верховная рада Украины призвала палату представителей и сенат конгресса США использовать все законные инструменты для "полной и необратимой" остановки строительства газопровода "Северный поток — 2", включая санкции против всех участников проекта.
Заявление поддержали 292 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
В заявлении также отмечается, что Рада высоко ценит категорическую позицию США против завершения строительства "Северного потока — 2". В то же время парламентарии обеспокоены тем, что дополнительные ограничения не предусматривают меры против Nord Stream AG — ключевой компании.
Ранее стало известно, что Вашингтон отказался от введения санкций против оператора проекта, объяснив это национальными интересами. Таким образом, снято одно из препятствий к тому, чтобы достроить трубопровод, хотя Соединенные Штаты по-прежнему утверждают, что они против магистрали.
Госдеп представил конгрессу доклад с перечислением компаний и судов, которые подпадают под ограничения, введенные в соответствии с законом PEESA ("О защите энергетической безопасности Европы"). С одной стороны, Nord Stream 2 AG признали участником действий, подпадающих под санкции, с другой — их реализацию приостановил госсекретарь Энтони Блинкен.
Меры также не затронут главу компании Маттиаса Варнига и других ее работников.
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Они возобновились спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи судна "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.
В конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.
Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году.