https://ria.ru/20210521/potok-1733272957.html

Рада обратилась к конгрессу США из-за "Северного потока — 2"

Рада обратилась к конгрессу США из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 21.05.2021

Рада обратилась к конгрессу США из-за "Северного потока — 2"

Верховная рада Украины призвала палату представителей и сенат конгресса США использовать все законные инструменты для "полной и необратимой" остановки... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T12:24

2021-05-21T12:24

2021-05-21T18:03

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

энтони блинкен

балтийское море

евросоюз

маттиас варниг

сша

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КИЕВ, 21 мая — РИА Новости. Верховная рада Украины призвала палату представителей и сенат конгресса США использовать все законные инструменты для "полной и необратимой" остановки строительства газопровода "Северный поток — 2", включая санкции против всех участников проекта.Заявление поддержали 292 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.В обращении говорится, что Россия при помощи магистрали пытается использовать энергетику как "инструмент гибридной войны, который прямо угрожает энергетической безопасности как Украины, так и Европы".В заявлении также отмечается, что Рада высоко ценит категорическую позицию США против завершения строительства "Северного потока — 2". В то же время парламентарии обеспокоены тем, что дополнительные ограничения не предусматривают меры против Nord Stream AG — ключевой компании.Ранее стало известно, что Вашингтон отказался от введения санкций против оператора проекта, объяснив это национальными интересами. Таким образом, снято одно из препятствий к тому, чтобы достроить трубопровод, хотя Соединенные Штаты по-прежнему утверждают, что они против магистрали.Госдеп представил конгрессу доклад с перечислением компаний и судов, которые подпадают под ограничения, введенные в соответствии с законом PEESA ("О защите энергетической безопасности Европы"). С одной стороны, Nord Stream 2 AG признали участником действий, подпадающих под санкции, с другой — их реализацию приостановил госсекретарь Энтони Блинкен. Меры также не затронут главу компании Маттиаса Варнига и других ее работников."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в строительстве. В итоге швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Они возобновились спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи судна "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.В конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году.

https://ria.ru/20210521/potok-1733244132.html

https://ria.ru/20210520/potok-1733110182.html

россия

балтийское море

сша

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