https://ria.ru/20210521/postradavshie-1733388796.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших в коллекторе под Таганрогом
Власти рассказали о состоянии пострадавших в коллекторе под Таганрогом - РИА Новости, 21.05.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших в коллекторе под Таганрогом
Пять пострадавших при аварии в коллекторе в Ростовской области находятся в реанимации, из них четверо в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом, сообщил... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T19:17
2021-05-21T19:17
2021-05-21T19:21
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
таганрог
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733378723_540:402:1958:1200_1920x0_80_0_0_8f71438c7ecedc6d3909babdd6de2096.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пять пострадавших при аварии в коллекторе в Ростовской области находятся в реанимации, из них четверо в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.По информации мэрии Таганрога, утром в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли 10 человек, отравившись газом, еще восемь человек находится в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"."Пять пострадавших находятся в отделении реанимации, из них четверо - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом. Еще трое пациентов в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь", - сказал Кузнецов журналистам.
https://ria.ru/20210521/rassledovanie-1733305362.html
ростовская область
таганрог
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733378723_475:397:1721:1331_1920x0_80_0_0_4df37f4e376f03506d64c91ff578c279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, таганрог, происшествия