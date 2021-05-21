https://ria.ru/20210521/postradavshie-1733388796.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших в коллекторе под Таганрогом

Власти рассказали о состоянии пострадавших в коллекторе под Таганрогом - РИА Новости, 21.05.2021

Власти рассказали о состоянии пострадавших в коллекторе под Таганрогом

Пять пострадавших при аварии в коллекторе в Ростовской области находятся в реанимации, из них четверо в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом, сообщил... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T19:17

2021-05-21T19:17

2021-05-21T19:21

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

таганрог

происшествия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пять пострадавших при аварии в коллекторе в Ростовской области находятся в реанимации, из них четверо в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.По информации мэрии Таганрога, утром в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли 10 человек, отравившись газом, еще восемь человек находится в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"."Пять пострадавших находятся в отделении реанимации, из них четверо - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом. Еще трое пациентов в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь", - сказал Кузнецов журналистам.

https://ria.ru/20210521/rassledovanie-1733305362.html

ростовская область

таганрог

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следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, таганрог, происшествия