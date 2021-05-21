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Клишас разъяснил поправки к законопроекту о запрете участия в выборах из-за экстремизма
Клишас разъяснил поправки к законопроекту о запрете участия в выборах из-за экстремизма - РИА Новости, 21.05.2021
Клишас разъяснил поправки к законопроекту о запрете участия в выборах из-за экстремизма
Запрет избираться для причастных к экстремистским или террористическим организациям будет касаться не только выборов в Госдуму, но и выборов всех уровней,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:35
2021-05-21T16:56
россия
андрей клишас
госдума рф
политика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Запрет избираться для причастных к экстремистским или террористическим организациям будет касаться не только выборов в Госдуму, но и выборов всех уровней, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, один из авторов соответствующей поправки к закону Андрей Клишас.Принятый Госдумой в первом чтении законопроект вводил запрет избираться только в Госдуму.Кроме того, закон о запрете избираться причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций не будет распространяться на тех, кто помогал таким организациям до их признания таковыми или не мог знать об осуществлении ими такой деятельности, либо тех, чья помощь не была связана с экстремизмом, сообщил Клишас."Это может иметь своим следствием необоснованное распространение предлагаемого ограничения на лиц, в действиях которых отсутствуют признаки противоправных деяний - например, на тех, которые оказывали помощь экстремистской или террористической организации, но при этом не знали и не могли знать об осуществлении ей такой деятельности, либо оказывали ей помощь в осуществлении деятельности, не подпадающей под признаки экстремизма или терроризма, либо оказывали её в период, когда деятельность организации под такие признаки не подпадала", - заявил Клишас.
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россия, андрей клишас, госдума рф, политика

Клишас разъяснил поправки к законопроекту о запрете участия в выборах из-за экстремизма

16:35 21.05.2021 (обновлено: 16:56 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Запрет избираться для причастных к экстремистским или террористическим организациям будет касаться не только выборов в Госдуму, но и выборов всех уровней, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, один из авторов соответствующей поправки к закону Андрей Клишас.
"Да, такой запрет коснётся выборов всех уровней", - сказал он.
Принятый Госдумой в первом чтении законопроект вводил запрет избираться только в Госдуму.
Кроме того, закон о запрете избираться причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций не будет распространяться на тех, кто помогал таким организациям до их признания таковыми или не мог знать об осуществлении ими такой деятельности, либо тех, чья помощь не была связана с экстремизмом, сообщил Клишас.
"Это может иметь своим следствием необоснованное распространение предлагаемого ограничения на лиц, в действиях которых отсутствуют признаки противоправных деяний - например, на тех, которые оказывали помощь экстремистской или террористической организации, но при этом не знали и не могли знать об осуществлении ей такой деятельности, либо оказывали ей помощь в осуществлении деятельности, не подпадающей под признаки экстремизма или терроризма, либо оказывали её в период, когда деятельность организации под такие признаки не подпадала", - заявил Клишас.
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