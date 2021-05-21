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Песков рассказал о пользе фейковых новостей
Песков рассказал о пользе фейковых новостей - РИА Новости, 21.05.2021
Песков рассказал о пользе фейковых новостей
Польза от фейкньюз только одна - понимать, кто твой враг, фейки в СМИ никуда не денутся, им нужно противопоставлять знания и цифровую гигиену, заявил... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:50
2021-05-21T10:54
россия
российское общество "знание"
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Польза от фейкньюз только одна - понимать, кто твой враг, фейки в СМИ никуда не денутся, им нужно противопоставлять знания и цифровую гигиену, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Благо фейкньюз может состоять только в том, что вы понимаете и отдаете себе отчет в том, что это фейкньюз, что вы знаете врага в лицо. Ложь, она во благо на самом деле не может быть никогда", - сказал Песков, выступая на просветительском марафоне российского общества "Знание".По его словам, фейки - это инструментарий в целых войнах информационных, целая система инструментария, разнокалиберные орудия: здесь задействованы и мультимедийность, и все остальное."Польза (от фейкньюз) только в том, чтобы понимать, кто твой враг", - добавил он.Песков добавил, что фейкньюз никуда не денутся, они останутся. "Но противопоставлять этому можно и нужно только знания и цифровую гигиену. Не берете на правду все, что вы читаете, будьте пытливыми, проверяйте, думайте", - посоветовал Песков.
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россия, российское общество "знание", дмитрий песков, общество

Песков рассказал о пользе фейковых новостей

10:50 21.05.2021 (обновлено: 10:54 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Польза от фейкньюз только одна - понимать, кто твой враг, фейки в СМИ никуда не денутся, им нужно противопоставлять знания и цифровую гигиену, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Благо фейкньюз может состоять только в том, что вы понимаете и отдаете себе отчет в том, что это фейкньюз, что вы знаете врага в лицо. Ложь, она во благо на самом деле не может быть никогда", - сказал Песков, выступая на просветительском марафоне российского общества "Знание".
По его словам, фейки - это инструментарий в целых войнах информационных, целая система инструментария, разнокалиберные орудия: здесь задействованы и мультимедийность, и все остальное.
"Польза (от фейкньюз) только в том, чтобы понимать, кто твой враг", - добавил он.
Песков добавил, что фейкньюз никуда не денутся, они останутся. "Но противопоставлять этому можно и нужно только знания и цифровую гигиену. Не берете на правду все, что вы читаете, будьте пытливыми, проверяйте, думайте", - посоветовал Песков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 10:12
Захарова заявила об использовании Украиной исторических фейков
 
РоссияРоссийское общество "Знание"Дмитрий ПесковОбщество
 
 
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