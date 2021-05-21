https://ria.ru/20210521/polza-1733252548.html

Песков рассказал о пользе фейковых новостей

Песков рассказал о пользе фейковых новостей - РИА Новости, 21.05.2021

Песков рассказал о пользе фейковых новостей

Польза от фейкньюз только одна - понимать, кто твой враг, фейки в СМИ никуда не денутся, им нужно противопоставлять знания и цифровую гигиену, заявил... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T10:50

2021-05-21T10:50

2021-05-21T10:54

россия

российское общество "знание"

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733248269_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_9188ec9689978064c1ad10d5a413d434.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Польза от фейкньюз только одна - понимать, кто твой враг, фейки в СМИ никуда не денутся, им нужно противопоставлять знания и цифровую гигиену, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Благо фейкньюз может состоять только в том, что вы понимаете и отдаете себе отчет в том, что это фейкньюз, что вы знаете врага в лицо. Ложь, она во благо на самом деле не может быть никогда", - сказал Песков, выступая на просветительском марафоне российского общества "Знание".По его словам, фейки - это инструментарий в целых войнах информационных, целая система инструментария, разнокалиберные орудия: здесь задействованы и мультимедийность, и все остальное."Польза (от фейкньюз) только в том, чтобы понимать, кто твой враг", - добавил он.Песков добавил, что фейкньюз никуда не денутся, они останутся. "Но противопоставлять этому можно и нужно только знания и цифровую гигиену. Не берете на правду все, что вы читаете, будьте пытливыми, проверяйте, думайте", - посоветовал Песков.

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604396505.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российское общество "знание", дмитрий песков, общество