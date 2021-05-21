https://ria.ru/20210521/polet-1733253868.html

Маск рассказал, что необходимо для полетов за пределы Солнечной системы

Маск рассказал, что необходимо для полетов за пределы Солнечной системы - РИА Новости, 21.05.2021

Маск рассказал, что необходимо для полетов за пределы Солнечной системы

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск выразил мнение, что для полетов за пределы Солнечной системы человечество должно использовать антиматерию. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T10:57

2021-05-21T10:57

2021-05-21T12:32

илон маск

космос - риа наука

spacex

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155920/39/1559203944_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_d74fdf46abf300d866885f12bec07fcc.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск выразил мнение, что для полетов за пределы Солнечной системы человечество должно использовать антиматерию."Ближайшая от нас Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет. Ее нужно по-другому исследовать. И самый эффективный способ это сделать... использовать антиматерию, а также коллапс материй... и тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы", - сказал он, выступая онлайн на российском марафоне "Новое знание".Антиматерия – вещество, состоящее из античастиц (двойников других элементарных частиц) и стабильно не образующееся в природе. Пока ученые не обнаружили антиматерию в нашей Галактике и за ее пределами, однако они смогли синтезировать ядра антиматерии.Коллапс материй в космологии представляет собой движущий процесс так называемого Большого сжатия. Это один из возможных сценариев будущего Вселенной, согласно которому расширение Вселенной со временем меняется на сжатие, в результате чего Вселенная коллапсирует и схлопывается в Большой взрыв.

https://ria.ru/20210121/planety-1594059144.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, космос - риа наука, spacex, общество