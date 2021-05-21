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Маск рассказал, что необходимо для полетов за пределы Солнечной системы
Маск рассказал, что необходимо для полетов за пределы Солнечной системы - РИА Новости, 21.05.2021
Маск рассказал, что необходимо для полетов за пределы Солнечной системы
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск выразил мнение, что для полетов за пределы Солнечной системы человечество должно использовать антиматерию. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:57
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илон маск
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск выразил мнение, что для полетов за пределы Солнечной системы человечество должно использовать антиматерию."Ближайшая от нас Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет. Ее нужно по-другому исследовать. И самый эффективный способ это сделать... использовать антиматерию, а также коллапс материй... и тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы", - сказал он, выступая онлайн на российском марафоне "Новое знание".Антиматерия – вещество, состоящее из античастиц (двойников других элементарных частиц) и стабильно не образующееся в природе. Пока ученые не обнаружили антиматерию в нашей Галактике и за ее пределами, однако они смогли синтезировать ядра антиматерии.Коллапс материй в космологии представляет собой движущий процесс так называемого Большого сжатия. Это один из возможных сценариев будущего Вселенной, согласно которому расширение Вселенной со временем меняется на сжатие, в результате чего Вселенная коллапсирует и схлопывается в Большой взрыв.
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илон маск, космос - риа наука, spacex, общество

Маск рассказал, что необходимо для полетов за пределы Солнечной системы

10:57 21.05.2021 (обновлено: 12:32 21.05.2021)
 
© Depositphotos / Molodec_Комета, пролетающая мимо Земли
Комета, пролетающая мимо Земли - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Depositphotos / Molodec_
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск выразил мнение, что для полетов за пределы Солнечной системы человечество должно использовать антиматерию.
"Ближайшая от нас Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет. Ее нужно по-другому исследовать. И самый эффективный способ это сделать... использовать антиматерию, а также коллапс материй... и тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы", - сказал он, выступая онлайн на российском марафоне "Новое знание".
Антиматерия – вещество, состоящее из античастиц (двойников других элементарных частиц) и стабильно не образующееся в природе. Пока ученые не обнаружили антиматерию в нашей Галактике и за ее пределами, однако они смогли синтезировать ядра антиматерии.
Коллапс материй в космологии представляет собой движущий процесс так называемого Большого сжатия. Это один из возможных сценариев будущего Вселенной, согласно которому расширение Вселенной со временем меняется на сжатие, в результате чего Вселенная коллапсирует и схлопывается в Большой взрыв.
Художественное представление двухэтапной аккреции планетизималей Солнечной системы. На переднем плане образуются планеты земной группы, на заднем - планеты внешней зоны - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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