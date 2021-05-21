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Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре - РИА Новости, 21.05.2021
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре
Москвичей в пятницу ожидает облачная с прояснениями погода, а также кратковременные дожди и порывистый ветер, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T08:03
2021-05-21T08:03
2021-05-21T10:38
александр синенков
погода
москва
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общество
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Москвичей в пятницу ожидает облачная с прояснениями погода, а также кратковременные дожди и порывистый ветер, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.Ветер юго-западный, западный пять — десять метров в секунду.Атмосферное давление повысится и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба — это чуть ниже нормы.Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что в выходные в городе будет комфортная погода без осадков, а температура воздуха прогреется до плюс 20 градусов.
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александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество