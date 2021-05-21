https://ria.ru/20210521/pogoda-1733230482.html

Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре

Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре - РИА Новости, 21.05.2021

Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре

Москвичей в пятницу ожидает облачная с прояснениями погода, а также кратковременные дожди и порывистый ветер, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T08:03

2021-05-21T08:03

2021-05-21T10:38

александр синенков

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Москвичей в пятницу ожидает облачная с прояснениями погода, а также кратковременные дожди и порывистый ветер, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.Ветер юго-западный, западный пять — десять метров в секунду.Атмосферное давление повысится и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба — это чуть ниже нормы.Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что в выходные в городе будет комфортная погода без осадков, а температура воздуха прогреется до плюс 20 градусов.

https://ria.ru/20210512/uragan-1732045887.html

москва

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2021

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александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество