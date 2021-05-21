https://ria.ru/20210521/pogoda-1733226770.html

В Росгидромете рассказали, где в России теплеет быстрее всего

В Росгидромете рассказали, где в России теплеет быстрее всего - РИА Новости, 21.05.2021

В Росгидромете рассказали, где в России теплеет быстрее всего

Быстрее всего в России теплеет на Таймыре и на побережье Восточно-Сибирского моря, за десять лет этот показатель вырос 0,8-1,2 градуса, говорится в "Сводном... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T05:23

2021-05-21T05:23

2021-05-21T09:18

россия

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Быстрее всего в России теплеет на Таймыре и на побережье Восточно-Сибирского моря, за десять лет этот показатель вырос 0,8-1,2 градуса, говорится в "Сводном ежегодном сообщении о состоянии и изменении климата на территориях государств-участников СНГ за 2020 год" Росгидромета.Ранее в докладе Арктического совета отмечалось, что в Арктике теплеет втрое быстрое, чем в среднем по планете. Скорость потепления в Арктике составила 3,1 градуса за период с 1971 по 2019 годы.

https://ria.ru/20210518/zhara-1732790454.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество