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В Росгидромете рассказали, где в России теплеет быстрее всего
В Росгидромете рассказали, где в России теплеет быстрее всего - РИА Новости, 21.05.2021
В Росгидромете рассказали, где в России теплеет быстрее всего
Быстрее всего в России теплеет на Таймыре и на побережье Восточно-Сибирского моря, за десять лет этот показатель вырос 0,8-1,2 градуса, говорится в "Сводном... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T05:23
2021-05-21T09:18
россия
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Быстрее всего в России теплеет на Таймыре и на побережье Восточно-Сибирского моря, за десять лет этот показатель вырос 0,8-1,2 градуса, говорится в "Сводном ежегодном сообщении о состоянии и изменении климата на территориях государств-участников СНГ за 2020 год" Росгидромета.Ранее в докладе Арктического совета отмечалось, что в Арктике теплеет втрое быстрое, чем в среднем по планете. Скорость потепления в Арктике составила 3,1 градуса за период с 1971 по 2019 годы.
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россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество

В Росгидромете рассказали, где в России теплеет быстрее всего

05:23 21.05.2021 (обновлено: 09:18 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТермометр
Термометр - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Быстрее всего в России теплеет на Таймыре и на побережье Восточно-Сибирского моря, за десять лет этот показатель вырос 0,8-1,2 градуса, говорится в "Сводном ежегодном сообщении о состоянии и изменении климата на территориях государств-участников СНГ за 2020 год" Росгидромета.
"На большей части территории СНГ в течение 1976–2020 гг. отмечается рост средних годовых температур воздуха, наиболее заметный на арктическом побережье: на Таймыре, на побережье Восточно-Сибирского моря (0.8–1.2 C/10 лет)", - говорится в сообщении.
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Ранее в докладе Арктического совета отмечалось, что в Арктике теплеет втрое быстрое, чем в среднем по планете. Скорость потепления в Арктике составила 3,1 градуса за период с 1971 по 2019 годы.
 
РоссияФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Общество
 
 
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