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В Росгидромете рассказали, где в России теплеет быстрее всего
В Росгидромете рассказали, где в России теплеет быстрее всего - РИА Новости, 21.05.2021
В Росгидромете рассказали, где в России теплеет быстрее всего
Быстрее всего в России теплеет на Таймыре и на побережье Восточно-Сибирского моря, за десять лет этот показатель вырос 0,8-1,2 градуса, говорится в "Сводном... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T05:23
2021-05-21T05:23
2021-05-21T09:18
россия
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Быстрее всего в России теплеет на Таймыре и на побережье Восточно-Сибирского моря, за десять лет этот показатель вырос 0,8-1,2 градуса, говорится в "Сводном ежегодном сообщении о состоянии и изменении климата на территориях государств-участников СНГ за 2020 год" Росгидромета.Ранее в докладе Арктического совета отмечалось, что в Арктике теплеет втрое быстрое, чем в среднем по планете. Скорость потепления в Арктике составила 3,1 градуса за период с 1971 по 2019 годы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество