https://ria.ru/20210521/pogibshie-1733320509.html

Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до десяти

Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до десяти - РИА Новости, 21.05.2021

Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до десяти

Количество погибших при ремонте очистных сооружений в Ростовской области увеличилось до десяти, сообщили РИА Новости в мэрии Таганрога. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T15:50

2021-05-21T15:50

2021-05-21T18:59

ростовская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 21 мая — РИА Новости. Количество погибших при ремонте очистных сооружений в Ростовской области увеличилось до десяти, сообщили РИА Новости в мэрии Таганрога.Еще восемь человек находятся в больнице, пятеро из них в реанимации. Инцидент произошел в селе Дмитриадовка. Сначала было известно о семи жертвах, но официально власти подтвердили информацию только о четверых. Все они отравились газом в коллекторе. Следователи возбудили уголовное дело о нарушениях требований безопасности.В 18:00 поисковые работы завершили, тела всех погибших подняли на поверхность.Несчастные случаи при ремонте водопроводных и канализационных коллекторов встречаются часто, но обычно это не сопровождается таким количеством погибших. Опасность работ заключается в высоких концентрациях азота, сероводорода, углекислого газа, метана, аммиака и других газов.С наступлением теплой погоды — сейчас в Ростове-на-Дону более 25 градусов тепла — усиливается процесс образования и накопления ядовитых веществ в резервуарах.

https://ria.ru/20210226/grunt-1599139573.html

ростовская область

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2021

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ростовская область, происшествия