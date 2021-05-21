https://ria.ru/20210521/pogibshie-1733320509.html
Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до десяти
Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до десяти - РИА Новости, 21.05.2021
Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до десяти
Количество погибших при ремонте очистных сооружений в Ростовской области увеличилось до десяти, сообщили РИА Новости в мэрии Таганрога. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:50
2021-05-21T15:50
2021-05-21T18:59
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg
ВОЛГОГРАД, 21 мая — РИА Новости. Количество погибших при ремонте очистных сооружений в Ростовской области увеличилось до десяти, сообщили РИА Новости в мэрии Таганрога.Еще восемь человек находятся в больнице, пятеро из них в реанимации. Инцидент произошел в селе Дмитриадовка. Сначала было известно о семи жертвах, но официально власти подтвердили информацию только о четверых. Все они отравились газом в коллекторе. Следователи возбудили уголовное дело о нарушениях требований безопасности.В 18:00 поисковые работы завершили, тела всех погибших подняли на поверхность.Несчастные случаи при ремонте водопроводных и канализационных коллекторов встречаются часто, но обычно это не сопровождается таким количеством погибших. Опасность работ заключается в высоких концентрациях азота, сероводорода, углекислого газа, метана, аммиака и других газов.С наступлением теплой погоды — сейчас в Ростове-на-Дону более 25 градусов тепла — усиливается процесс образования и накопления ядовитых веществ в резервуарах.
https://ria.ru/20210226/grunt-1599139573.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d80e3e22c1b955ff636b8d27e50241a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия
ВОЛГОГРАД, 21 мая — РИА Новости.
Количество погибших при ремонте очистных сооружений в Ростовской области
увеличилось до десяти, сообщили РИА Новости в мэрии Таганрога
.
Еще восемь человек находятся в больнице, пятеро из них в реанимации.
Инцидент произошел в селе Дмитриадовка. Сначала было известно о семи жертвах, но официально власти подтвердили информацию только о четверых. Все они отравились газом в коллекторе. Следователи возбудили уголовное дело о нарушениях требований безопасности.
В 18:00 поисковые работы завершили, тела всех погибших подняли на поверхность.
Несчастные случаи при ремонте водопроводных и канализационных коллекторов встречаются часто, но обычно это не сопровождается таким количеством погибших. Опасность работ заключается в высоких концентрациях азота, сероводорода, углекислого газа, метана, аммиака и других газов.
С наступлением теплой погоды — сейчас в Ростове-на-Дону
более 25 градусов тепла — усиливается процесс образования и накопления ядовитых веществ в резервуарах.