https://ria.ru/20210521/podrostok-1733264730.html

Омбудсмен рассказала о подростке, напавшем на учителя в Березниках

Омбудсмен рассказала о подростке, напавшем на учителя в Березниках - РИА Новости, 21.05.2021

Омбудсмен рассказала о подростке, напавшем на учителя в Березниках

Десятиклассник, напавший с ножом на учительницу в лицее в пермском городе Березники, не состоял на профилактическом учете у правоохранителей, сообщила РИА... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:57

2021-05-21T11:57

2021-05-21T13:28

березники

нападение школьника на учительницу в пермском крае

пермский край

происшествия

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УФА, 21 мая – РИА Новости. Десятиклассник, напавший с ножом на учительницу в лицее в пермском городе Березники, не состоял на профилактическом учете у правоохранителей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по Пермскому краю Светлана Денисова.В пятницу учащийся лицея №1 в Березниках напал, предположительно, с ножом на преподавателя, сообщили РИА Новости в краевой полиции. Лицеист задержан, учительница с ножевым ранением в области шеи была доставлена в хирургический корпус Березниковской больницы. По информации властей, она находится в состоянии средней тяжести, по распоряжению губернатора за пострадавшей отправлен вертолет для ее транспортировки в краевую клиническую больницу в Пермь."Он не состоял на учете. Сейчас специальная комиссия выехала на место. Это лицей, хорошее образовательное учреждение, дети, как правило, и родители замотивированы на хорошую учебу", - пояснила агентству Денисова.Она рассказала, что школьник учится в 10 классе, ему 16-17 лет.

https://ria.ru/20210521/shkola-1733262667.html

березники

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

березники, нападение школьника на учительницу в пермском крае, пермский край, происшествия