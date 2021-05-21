https://ria.ru/20210521/podrostok-1733264730.html
Омбудсмен рассказала о подростке, напавшем на учителя в Березниках
Омбудсмен рассказала о подростке, напавшем на учителя в Березниках - РИА Новости, 21.05.2021
Омбудсмен рассказала о подростке, напавшем на учителя в Березниках
Десятиклассник, напавший с ножом на учительницу в лицее в пермском городе Березники, не состоял на профилактическом учете у правоохранителей, сообщила РИА... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:57
2021-05-21T11:57
2021-05-21T13:28
березники
нападение школьника на учительницу в пермском крае
пермский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733286407_0:0:963:543_1920x0_80_0_0_595015eb1d31574d1eea17b7957e70a6.jpg
УФА, 21 мая – РИА Новости. Десятиклассник, напавший с ножом на учительницу в лицее в пермском городе Березники, не состоял на профилактическом учете у правоохранителей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по Пермскому краю Светлана Денисова.В пятницу учащийся лицея №1 в Березниках напал, предположительно, с ножом на преподавателя, сообщили РИА Новости в краевой полиции. Лицеист задержан, учительница с ножевым ранением в области шеи была доставлена в хирургический корпус Березниковской больницы. По информации властей, она находится в состоянии средней тяжести, по распоряжению губернатора за пострадавшей отправлен вертолет для ее транспортировки в краевую клиническую больницу в Пермь."Он не состоял на учете. Сейчас специальная комиссия выехала на место. Это лицей, хорошее образовательное учреждение, дети, как правило, и родители замотивированы на хорошую учебу", - пояснила агентству Денисова.Она рассказала, что школьник учится в 10 классе, ему 16-17 лет.
https://ria.ru/20210521/shkola-1733262667.html
березники
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733286407_120:0:857:553_1920x0_80_0_0_1e59fc4e5b5fa6644a5cc1109306bac3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
березники, нападение школьника на учительницу в пермском крае, пермский край, происшествия