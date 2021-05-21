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Омбудсмен рассказала о подростке, напавшем на учителя в Березниках
Омбудсмен рассказала о подростке, напавшем на учителя в Березниках - РИА Новости, 21.05.2021
Омбудсмен рассказала о подростке, напавшем на учителя в Березниках
Десятиклассник, напавший с ножом на учительницу в лицее в пермском городе Березники, не состоял на профилактическом учете у правоохранителей, сообщила РИА... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:57
2021-05-21T13:28
березники
нападение школьника на учительницу в пермском крае
пермский край
происшествия
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УФА, 21 мая – РИА Новости. Десятиклассник, напавший с ножом на учительницу в лицее в пермском городе Березники, не состоял на профилактическом учете у правоохранителей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по Пермскому краю Светлана Денисова.В пятницу учащийся лицея №1 в Березниках напал, предположительно, с ножом на преподавателя, сообщили РИА Новости в краевой полиции. Лицеист задержан, учительница с ножевым ранением в области шеи была доставлена в хирургический корпус Березниковской больницы. По информации властей, она находится в состоянии средней тяжести, по распоряжению губернатора за пострадавшей отправлен вертолет для ее транспортировки в краевую клиническую больницу в Пермь."Он не состоял на учете. Сейчас специальная комиссия выехала на место. Это лицей, хорошее образовательное учреждение, дети, как правило, и родители замотивированы на хорошую учебу", - пояснила агентству Денисова.Она рассказала, что школьник учится в 10 классе, ему 16-17 лет.
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березники, нападение школьника на учительницу в пермском крае, пермский край, происшествия

Омбудсмен рассказала о подростке, напавшем на учителя в Березниках

11:57 21.05.2021 (обновлено: 13:28 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Татьяна Чудакова / Перейти в фотобанкОбстановка возле лицея №1 в городе Березники, где ученик напал на учительницу
Обстановка возле лицея №1 в городе Березники, где ученик напал на учительницу - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Татьяна Чудакова
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УФА, 21 мая – РИА Новости. Десятиклассник, напавший с ножом на учительницу в лицее в пермском городе Березники, не состоял на профилактическом учете у правоохранителей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по Пермскому краю Светлана Денисова.
В пятницу учащийся лицея №1 в Березниках напал, предположительно, с ножом на преподавателя, сообщили РИА Новости в краевой полиции. Лицеист задержан, учительница с ножевым ранением в области шеи была доставлена в хирургический корпус Березниковской больницы. По информации властей, она находится в состоянии средней тяжести, по распоряжению губернатора за пострадавшей отправлен вертолет для ее транспортировки в краевую клиническую больницу в Пермь.
"Он не состоял на учете. Сейчас специальная комиссия выехала на место. Это лицей, хорошее образовательное учреждение, дети, как правило, и родители замотивированы на хорошую учебу", - пояснила агентству Денисова.
Она рассказала, что школьник учится в 10 классе, ему 16-17 лет.
Сотрудники полиции возле лицея No1 в городе Березники, где ученик напал на учительницу - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
Вчера, 11:35
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БерезникиНападение школьника на учительницу в Пермском краеПермский крайПроисшествия
 
 
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