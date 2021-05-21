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Туризм
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Более трех тысяч оборудованных пляжей откроют в России в купальный сезон
Более трех тысяч оборудованных пляжей откроют в России в купальный сезон - РИА Новости, 21.05.2021
Более трех тысяч оборудованных пляжей откроют в России в купальный сезон
Более трех тысяч пляжей откроются в России в купальный сезон 2021 года, сообщил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:42
2021-05-21T17:44
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Более трех тысяч пляжей откроются в России в купальный сезон 2021 года, сообщил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин."Сейчас для открытия в летнем сезоне 2021 года предварительно спланировано освидетельствование 3100 пляжей", — сказал он на пресс-конференции.Печенин добавил, что их число может увеличиться, так как из-за закрытых границ с другими странами растет приток граждан как на курорты внутри страны, так и на водоемы, расположенные в некурортных регионах.По его словам, в 2020 году пляжей на учете спасателей было меньше – 3020. Это связано с ограничениями, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.Начальник отдела ГИМС МЧС России также назвал основные причины, по которым пляжам запрещают работать: отсутствие очистки дна в зоне купания, отсутствие положительного заключения органов Роспотребнадзора о пригодности воды для купания, отсутствие спасательного оборудования и оборудованных спасательных постов с дежурством спасателей на пляжах.
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россия, пляжи, туризм, туристы, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Более трех тысяч оборудованных пляжей откроют в России в купальный сезон

17:42 21.05.2021 (обновлено: 17:44 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка загорает на пляже в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму
Девушка загорает на пляже в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Более трех тысяч пляжей откроются в России в купальный сезон 2021 года, сообщил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин.
"Сейчас для открытия в летнем сезоне 2021 года предварительно спланировано освидетельствование 3100 пляжей", — сказал он на пресс-конференции.
Печенин добавил, что их число может увеличиться, так как из-за закрытых границ с другими странами растет приток граждан как на курорты внутри страны, так и на водоемы, расположенные в некурортных регионах.
По его словам, в 2020 году пляжей на учете спасателей было меньше – 3020. Это связано с ограничениями, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.
Начальник отдела ГИМС МЧС России также назвал основные причины, по которым пляжам запрещают работать: отсутствие очистки дна в зоне купания, отсутствие положительного заключения органов Роспотребнадзора о пригодности воды для купания, отсутствие спасательного оборудования и оборудованных спасательных постов с дежурством спасателей на пляжах.
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ТуризмРоссияПляжиТуризмтуристыНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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