https://ria.ru/20210521/plastik-1733235884.html

Ученый рассказал, какой процент пластика нельзя переработать

Ученый рассказал, какой процент пластика нельзя переработать - РИА Новости, 21.05.2021

Ученый рассказал, какой процент пластика нельзя переработать

Современные технологии позволяют переработать только 20% выпускаемых видов пластика, сообщил РИА Новости проректор Сколтеха, профессор Кит Стивенсон. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T09:15

2021-05-21T09:15

2021-05-21T09:15

сколковский институт науки и технологий

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Современные технологии позволяют переработать только 20% выпускаемых видов пластика, сообщил РИА Новости проректор Сколтеха, профессор Кит Стивенсон."Еще одна проблема – переработка. Мы можем переработать только 20% пластиков, потому что переработка оставшихся 80% пластика стоит в разы дороже, чем сам этот пластик. Таким образом, мы оказываемся в замкнутом круге проблемы, которую необходимо решать", - сказал Стивенсон.Профессор полагает, что разработчики будут уделять больше внимания созданию перерабатываемых пластиков. Также он поддерживает отказ от ненужной одноразовой упаковки.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.

https://ria.ru/20210521/plastik-1733224446.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сколковский институт науки и технологий, общество