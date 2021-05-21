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Ученый рассказал, какой процент пластика нельзя переработать
Ученый рассказал, какой процент пластика нельзя переработать - РИА Новости, 21.05.2021
Ученый рассказал, какой процент пластика нельзя переработать
Современные технологии позволяют переработать только 20% выпускаемых видов пластика, сообщил РИА Новости проректор Сколтеха, профессор Кит Стивенсон. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:15
2021-05-21T09:15
сколковский институт науки и технологий
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Современные технологии позволяют переработать только 20% выпускаемых видов пластика, сообщил РИА Новости проректор Сколтеха, профессор Кит Стивенсон."Еще одна проблема – переработка. Мы можем переработать только 20% пластиков, потому что переработка оставшихся 80% пластика стоит в разы дороже, чем сам этот пластик. Таким образом, мы оказываемся в замкнутом круге проблемы, которую необходимо решать", - сказал Стивенсон.Профессор полагает, что разработчики будут уделять больше внимания созданию перерабатываемых пластиков. Также он поддерживает отказ от ненужной одноразовой упаковки.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.
https://ria.ru/20210521/plastik-1733224446.html
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60
сколковский институт науки и технологий, общество

Ученый рассказал, какой процент пластика нельзя переработать

09:15 21.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Современные технологии позволяют переработать только 20% выпускаемых видов пластика, сообщил РИА Новости проректор Сколтеха, профессор Кит Стивенсон.
"Еще одна проблема – переработка. Мы можем переработать только 20% пластиков, потому что переработка оставшихся 80% пластика стоит в разы дороже, чем сам этот пластик. Таким образом, мы оказываемся в замкнутом круге проблемы, которую необходимо решать", - сказал Стивенсон.
Профессор полагает, что разработчики будут уделять больше внимания созданию перерабатываемых пластиков. Также он поддерживает отказ от ненужной одноразовой упаковки.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
03:20
Человечество не сможет отказаться от пластика, считает профессор Сколтеха
 
Сколковский институт науки и технологийОбщество
 
 
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