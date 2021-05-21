https://ria.ru/20210521/plastik-1733224446.html

Человечество не сможет отказаться от пластика, считает профессор Сколтеха

Человечество не сможет отказаться от пластика, считает профессор Сколтеха - РИА Новости, 21.05.2021

Человечество не сможет отказаться от пластика, считает профессор Сколтеха

Множество преимуществ пластика не позволит людям отказаться от этого материала, сказал РИА Новости проректор Сколтеха профессор Кит Стивенсон. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T03:20

2021-05-21T03:20

2021-05-21T03:20

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общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Множество преимуществ пластика не позволит людям отказаться от этого материала, сказал РИА Новости проректор Сколтеха профессор Кит Стивенсон.Как пояснил профессор, пока альтернативы дороже, чем пластик."Кроме того, когда мы говорим о замене пластика деревом или биоматериалами, мы все равно вынуждены будем выбрасывать дополнительные СО2 в атмосферу. Опять же вам нужны удобрения, чтобы эти культуры быстрее росли, а значит, нужны удобрения, производство которых очень энергозатратно и сопровождается выбросами", - сказал Стивенсон.Он также отметил, что пластик практически не разлагается, и в зависимости от вида пластика останется с человечеством на тысячи лет.

https://ria.ru/20201029/plastik-1582076712.html

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россия, сколковский институт науки и технологий, общество