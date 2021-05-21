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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210521/peterburg-1733305126.html
Больница имени Семашко в Петербурге начала прием пациентов с COVID-19
Больница имени Семашко в Петербурге начала прием пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2021
Больница имени Семашко в Петербурге начала прием пациентов с COVID-19
Городская больница №38 имени Н.А. Семашко в Санкт-Петербурге начала прием пациентов с коронавирусом, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:43
2021-05-21T14:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Городская больница №38 имени Н.А. Семашко в Санкт-Петербурге начала прием пациентов с коронавирусом, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.Ранее власти Петербурга заявили, что в городе разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19 из-за увеличения интенсивности распространения инфекции. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что в городе отмечается рост заболеваемости COVID-19, но ситуация не критична. По его словам, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения."Городская многопрофильная больница №38 имени Н.А. Семашко начала прием пациентов с коронавирусом. Здесь развернуты 356 коек для пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19. Акушерское отделение больницы также работает на прием пациентов с инфекционными заболеваниями", - говорится в сообщении.В настоящее время в Петербурге пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом принимают в 13 городских и двух федеральных стационарах. Развернуты 5992 койки, из которых свободны 1176 коек (19,6%).Ранее сообщалось, что в пятницу временный госпиталь в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Петербурге в связи с ростом заболеваемости возобновил прием пациентов с коронавирусом.
https://ria.ru/20210521/peterburg-1733270590.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество

Больница имени Семашко в Петербурге начала прием пациентов с COVID-19

14:43 21.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник клинической больницы "РЖД-Медицина" им. Н. А. Семашко в Москве одевает защитный костюм
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве одевает защитный костюм - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Городская больница №38 имени Н.А. Семашко в Санкт-Петербурге начала прием пациентов с коронавирусом, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
Ранее власти Петербурга заявили, что в городе разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19 из-за увеличения интенсивности распространения инфекции. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что в городе отмечается рост заболеваемости COVID-19, но ситуация не критична. По его словам, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале Ленэкспо в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
12:11Распространение коронавируса
Госпиталь в "Ленэкспо" в Петербурге возобновил прием пациентов с COVID-19
"Городская многопрофильная больница №38 имени Н.А. Семашко начала прием пациентов с коронавирусом. Здесь развернуты 356 коек для пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19. Акушерское отделение больницы также работает на прием пациентов с инфекционными заболеваниями", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Петербурге пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом принимают в 13 городских и двух федеральных стационарах. Развернуты 5992 койки, из которых свободны 1176 коек (19,6%).
"Хочу напомнить, что все основные ограничения, ранее введенные до 15 мая, продлены до конца месяца. Сохраняются масочный режим и ограничения для публичных мероприятий. Но наиболее эффективной мерой борьбы с инфекцией является вакцинация", - отметил Эргашев, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее сообщалось, что в пятницу временный госпиталь в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Петербурге в связи с ростом заболеваемости возобновил прием пациентов с коронавирусом.
Медицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
11:52Распространение коронавируса
В России выявили 8937 новых случаев заражения коронавирусом
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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