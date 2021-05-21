Больница имени Семашко в Петербурге начала прием пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник клинической больницы "РЖД-Медицина" им. Н. А. Семашко в Москве одевает защитный костюм
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Городская больница №38 имени Н.А. Семашко в Санкт-Петербурге начала прием пациентов с коронавирусом, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
Ранее власти Петербурга заявили, что в городе разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19 из-за увеличения интенсивности распространения инфекции. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что в городе отмечается рост заболеваемости COVID-19, но ситуация не критична. По его словам, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения.
"Городская многопрофильная больница №38 имени Н.А. Семашко начала прием пациентов с коронавирусом. Здесь развернуты 356 коек для пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19. Акушерское отделение больницы также работает на прием пациентов с инфекционными заболеваниями", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Петербурге пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом принимают в 13 городских и двух федеральных стационарах. Развернуты 5992 койки, из которых свободны 1176 коек (19,6%).
"Хочу напомнить, что все основные ограничения, ранее введенные до 15 мая, продлены до конца месяца. Сохраняются масочный режим и ограничения для публичных мероприятий. Но наиболее эффективной мерой борьбы с инфекцией является вакцинация", - отметил Эргашев, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее сообщалось, что в пятницу временный госпиталь в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Петербурге в связи с ростом заболеваемости возобновил прием пациентов с коронавирусом.