https://ria.ru/20210521/peterburg-1733305126.html

Больница имени Семашко в Петербурге начала прием пациентов с COVID-19

Больница имени Семашко в Петербурге начала прием пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2021

Больница имени Семашко в Петербурге начала прием пациентов с COVID-19

Городская больница №38 имени Н.А. Семашко в Санкт-Петербурге начала прием пациентов с коронавирусом, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T14:43

2021-05-21T14:43

2021-05-21T14:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Городская больница №38 имени Н.А. Семашко в Санкт-Петербурге начала прием пациентов с коронавирусом, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.Ранее власти Петербурга заявили, что в городе разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19 из-за увеличения интенсивности распространения инфекции. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что в городе отмечается рост заболеваемости COVID-19, но ситуация не критична. По его словам, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения."Городская многопрофильная больница №38 имени Н.А. Семашко начала прием пациентов с коронавирусом. Здесь развернуты 356 коек для пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19. Акушерское отделение больницы также работает на прием пациентов с инфекционными заболеваниями", - говорится в сообщении.В настоящее время в Петербурге пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом принимают в 13 городских и двух федеральных стационарах. Развернуты 5992 койки, из которых свободны 1176 коек (19,6%).Ранее сообщалось, что в пятницу временный госпиталь в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Петербурге в связи с ростом заболеваемости возобновил прием пациентов с коронавирусом.

https://ria.ru/20210521/peterburg-1733270590.html

https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733266523.html

санкт-петербург

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество