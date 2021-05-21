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Песков оценил публикации о "заявлении" Пашиняна, Путина и Алиева
Песков оценил публикации о "заявлении" Пашиняна, Путина и Алиева - РИА Новости, 21.05.2021
Песков оценил публикации о "заявлении" Пашиняна, Путина и Алиева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившийся в соцсетях текст якобы "заявления" и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, президентов... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:24
2021-05-21T12:42
россия
никол пашинян
ильхам алиев
дмитрий песков
владимир путин
азербайджан
армения
политика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившийся в соцсетях текст якобы "заявления" и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева по демаркации границ, призвал сдержанно относиться к таким "шальным публикациям" и ориентироваться на официальные источники, поскольку это хрупкая субстанция и очень серьёзные усилия прикладываются для урегулирования ситуации."В целом это настолько хрупкая субстанция, и прикладываются настолько серьезные усилия для урегулирования этой ситуации, что нужно очень сдержанно относиться к таким шальным публикациям и нужно ориентироваться только на официальные источники", - заявил Песков РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать появившийся накануне в соцсетях текст трёхстороннего заявления.
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россия, никол пашинян, ильхам алиев, дмитрий песков, владимир путин, азербайджан, армения, политика

Песков оценил публикации о "заявлении" Пашиняна, Путина и Алиева

12:24 21.05.2021 (обновлено: 12:42 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившийся в соцсетях текст якобы "заявления" и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева по демаркации границ, призвал сдержанно относиться к таким "шальным публикациям" и ориентироваться на официальные источники, поскольку это хрупкая субстанция и очень серьёзные усилия прикладываются для урегулирования ситуации.
"В целом это настолько хрупкая субстанция, и прикладываются настолько серьезные усилия для урегулирования этой ситуации, что нужно очень сдержанно относиться к таким шальным публикациям и нужно ориентироваться только на официальные источники", - заявил Песков РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать появившийся накануне в соцсетях текст трёхстороннего заявления.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
10:22
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РоссияНикол ПашинянИльхам АлиевДмитрий ПесковВладимир ПутинАзербайджанАрменияПолитика
 
 
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