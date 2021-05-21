https://ria.ru/20210521/peskov-1733273116.html

Песков оценил публикации о "заявлении" Пашиняна, Путина и Алиева

Песков оценил публикации о "заявлении" Пашиняна, Путина и Алиева - РИА Новости, 21.05.2021

Песков оценил публикации о "заявлении" Пашиняна, Путина и Алиева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившийся в соцсетях текст якобы "заявления" и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, президентов... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T12:24

2021-05-21T12:24

2021-05-21T12:42

россия

никол пашинян

ильхам алиев

дмитрий песков

владимир путин

азербайджан

армения

политика

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившийся в соцсетях текст якобы "заявления" и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева по демаркации границ, призвал сдержанно относиться к таким "шальным публикациям" и ориентироваться на официальные источники, поскольку это хрупкая субстанция и очень серьёзные усилия прикладываются для урегулирования ситуации."В целом это настолько хрупкая субстанция, и прикладываются настолько серьезные усилия для урегулирования этой ситуации, что нужно очень сдержанно относиться к таким шальным публикациям и нужно ориентироваться только на официальные источники", - заявил Песков РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать появившийся накануне в соцсетях текст трёхстороннего заявления.

https://ria.ru/20210521/peskov-1733246026.html

россия

азербайджан

армения

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россия, никол пашинян, ильхам алиев, дмитрий песков, владимир путин, азербайджан, армения, политика