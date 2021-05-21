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Песков попросил Маска рассказать, каким он видит будущее через 50 лет
Песков попросил Маска рассказать, каким он видит будущее через 50 лет - РИА Новости, 21.05.2021
Песков попросил Маска рассказать, каким он видит будущее через 50 лет
Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за участие в российском просветительском марафоне... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:22
2021-05-21T10:48
россия
илон маск
tesla motors
spacex
дмитрий песков
технологии
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за участие в российском просветительском марафоне "Новое знание" и попросил рассказать, каким он видит будущее через 50 лет.Маск участвовал в марафоне по видеосвязи. Зал приветствовал его появление аплодисментами."Илон, если ты меня слышишь - привет... Это российская молодёжь, это молодые люди России, это будущее нашей страны. Они любят знания. И они здесь, потому что у нас идёт марафон знаний. И конечно, они рады пообщаться с таким человеком, как ты. Спасибо тебе, что ты с нами", - сказал Песков.Он отметим, что хочет попросить" об одном одолжении"."Можешь очень кратко, буквально несколько минут, рассказать ребятам, как ты видишь наше будущее через 50 лет, и что ты для этого делаешь", - добавил представитель Кремля.
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россия, илон маск, tesla motors, spacex, дмитрий песков, технологии, общество

Песков попросил Маска рассказать, каким он видит будущее через 50 лет

10:22 21.05.2021 (обновлено: 10:48 21.05.2021)
 
© AP Photo / Britta Pedersen/PoolВладелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за участие в российском просветительском марафоне "Новое знание" и попросил рассказать, каким он видит будущее через 50 лет.
Маск участвовал в марафоне по видеосвязи. Зал приветствовал его появление аплодисментами.
Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
10:24Наука
Илон Маск рассказал, как изменится мир через 50 лет
"Илон, если ты меня слышишь - привет... Это российская молодёжь, это молодые люди России, это будущее нашей страны. Они любят знания. И они здесь, потому что у нас идёт марафон знаний. И конечно, они рады пообщаться с таким человеком, как ты. Спасибо тебе, что ты с нами", - сказал Песков.
Он отметим, что хочет попросить" об одном одолжении".
"Можешь очень кратко, буквально несколько минут, рассказать ребятам, как ты видишь наше будущее через 50 лет, и что ты для этого делаешь", - добавил представитель Кремля.
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РоссияИлон МаскTesla motorsSpaceXДмитрий ПесковТехнологииОбщество
 
 
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