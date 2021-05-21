https://ria.ru/20210521/peskov-1733245946.html

Песков попросил Маска рассказать, каким он видит будущее через 50 лет

Песков попросил Маска рассказать, каким он видит будущее через 50 лет - РИА Новости, 21.05.2021

Песков попросил Маска рассказать, каким он видит будущее через 50 лет

Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за участие в российском просветительском марафоне... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T10:22

2021-05-21T10:22

2021-05-21T10:48

россия

илон маск

tesla motors

spacex

дмитрий песков

технологии

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за участие в российском просветительском марафоне "Новое знание" и попросил рассказать, каким он видит будущее через 50 лет.Маск участвовал в марафоне по видеосвязи. Зал приветствовал его появление аплодисментами."Илон, если ты меня слышишь - привет... Это российская молодёжь, это молодые люди России, это будущее нашей страны. Они любят знания. И они здесь, потому что у нас идёт марафон знаний. И конечно, они рады пообщаться с таким человеком, как ты. Спасибо тебе, что ты с нами", - сказал Песков.Он отметим, что хочет попросить" об одном одолжении"."Можешь очень кратко, буквально несколько минут, рассказать ребятам, как ты видишь наше будущее через 50 лет, и что ты для этого делаешь", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20210521/mask-1733246556.html

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россия, илон маск, tesla motors, spacex, дмитрий песков, технологии, общество