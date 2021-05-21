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Песков попросил Маска рассказать, каким он видит будущее через 50 лет
Песков попросил Маска рассказать, каким он видит будущее через 50 лет - РИА Новости, 21.05.2021
Песков попросил Маска рассказать, каким он видит будущее через 50 лет
Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за участие в российском просветительском марафоне... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:22
2021-05-21T10:22
2021-05-21T10:48
россия
илон маск
tesla motors
spacex
дмитрий песков
технологии
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за участие в российском просветительском марафоне "Новое знание" и попросил рассказать, каким он видит будущее через 50 лет.Маск участвовал в марафоне по видеосвязи. Зал приветствовал его появление аплодисментами."Илон, если ты меня слышишь - привет... Это российская молодёжь, это молодые люди России, это будущее нашей страны. Они любят знания. И они здесь, потому что у нас идёт марафон знаний. И конечно, они рады пообщаться с таким человеком, как ты. Спасибо тебе, что ты с нами", - сказал Песков.Он отметим, что хочет попросить" об одном одолжении"."Можешь очень кратко, буквально несколько минут, рассказать ребятам, как ты видишь наше будущее через 50 лет, и что ты для этого делаешь", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20210521/mask-1733246556.html
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