https://ria.ru/20210521/peskov-1733239466.html

Песков рассказал о борьбе с фейковыми новостями

Песков рассказал о борьбе с фейковыми новостями - РИА Новости, 21.05.2021

Песков рассказал о борьбе с фейковыми новостями

Фейкньюс применяются против России как оружие, страна борется с фейками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T09:41

2021-05-21T09:41

2021-05-21T10:05

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Фейкньюс применяются против России как оружие, страна борется с фейками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Фейкньюс как оружие применяются против нашей страны, мы с этим боремся, борются наши профессионалы, многие из них выступают перед вами в эти дни", - сказал Песков в своём выступлении на марафоне "Новое знание".Сконструированные и сознательные фейки используются как оружие, которое может спровоцировать беспорядки в любой стране, манипулировать рынками, заявил он."Самое страшное - это другой вид фейков. Это именно конструированные, сгенерированные, сознательный фейки. Вот это те самые фейки, которые используются как оружие. И это оружие в современном мире может спровоцировать любую ситуацию в межгосударственных отношениях, это оружие может спровоцировать беспорядки в любой стране", - сказал Песков."Это оружие может испортить отношения между людьми, между государствами. Это оружие может сорвать чудесные бизнес-планы. Это оружие, которое может манипулировать рынками, манипулировать триллионами долларов. И так оно и происходит. И вот это самая большая опасность", - добавил он.Он отметил, что мы не раз сталкивались с такой "заказухой", и мы видим огромное количество лживых кампаний, в том числе направленных против России. "Что тоже обязывает нас все время быть начеку", - подчеркнул Песков."В таких кампаниях очень часто на зерна правды накручивают целые лоскуты лжи. И тогда опять еще сложнее становится понять, что есть правда, а что есть неправда", - пояснил он.

https://ria.ru/20210422/kampaniya-1729479560.html

https://ria.ru/20210518/podgotovka-1732758130.html

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