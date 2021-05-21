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Песков рассказал о борьбе с фейковыми новостями
Песков рассказал о борьбе с фейковыми новостями - РИА Новости, 21.05.2021
Песков рассказал о борьбе с фейковыми новостями
Фейкньюс применяются против России как оружие, страна борется с фейками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:41
2021-05-21T10:05
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Фейкньюс применяются против России как оружие, страна борется с фейками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Фейкньюс как оружие применяются против нашей страны, мы с этим боремся, борются наши профессионалы, многие из них выступают перед вами в эти дни", - сказал Песков в своём выступлении на марафоне "Новое знание".Сконструированные и сознательные фейки используются как оружие, которое может спровоцировать беспорядки в любой стране, манипулировать рынками, заявил он."Самое страшное - это другой вид фейков. Это именно конструированные, сгенерированные, сознательный фейки. Вот это те самые фейки, которые используются как оружие. И это оружие в современном мире может спровоцировать любую ситуацию в межгосударственных отношениях, это оружие может спровоцировать беспорядки в любой стране", - сказал Песков."Это оружие может испортить отношения между людьми, между государствами. Это оружие может сорвать чудесные бизнес-планы. Это оружие, которое может манипулировать рынками, манипулировать триллионами долларов. И так оно и происходит. И вот это самая большая опасность", - добавил он.Он отметил, что мы не раз сталкивались с такой "заказухой", и мы видим огромное количество лживых кампаний, в том числе направленных против России. "Что тоже обязывает нас все время быть начеку", - подчеркнул Песков."В таких кампаниях очень часто на зерна правды накручивают целые лоскуты лжи. И тогда опять еще сложнее становится понять, что есть правда, а что есть неправда", - пояснил он.
https://ria.ru/20210422/kampaniya-1729479560.html
https://ria.ru/20210518/podgotovka-1732758130.html
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россия, дмитрий песков, в мире

Песков рассказал о борьбе с фейковыми новостями

09:41 21.05.2021 (обновлено: 10:05 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Фейкньюс применяются против России как оружие, страна борется с фейками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Фейкньюс как оружие применяются против нашей страны, мы с этим боремся, борются наши профессионалы, многие из них выступают перед вами в эти дни", - сказал Песков в своём выступлении на марафоне "Новое знание".
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Сконструированные и сознательные фейки используются как оружие, которое может спровоцировать беспорядки в любой стране, манипулировать рынками, заявил он.
"Самое страшное - это другой вид фейков. Это именно конструированные, сгенерированные, сознательный фейки. Вот это те самые фейки, которые используются как оружие. И это оружие в современном мире может спровоцировать любую ситуацию в межгосударственных отношениях, это оружие может спровоцировать беспорядки в любой стране", - сказал Песков.
"Это оружие может испортить отношения между людьми, между государствами. Это оружие может сорвать чудесные бизнес-планы. Это оружие, которое может манипулировать рынками, манипулировать триллионами долларов. И так оно и происходит. И вот это самая большая опасность", - добавил он.
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Он отметил, что мы не раз сталкивались с такой "заказухой", и мы видим огромное количество лживых кампаний, в том числе направленных против России. "Что тоже обязывает нас все время быть начеку", - подчеркнул Песков.
"В таких кампаниях очень часто на зерна правды накручивают целые лоскуты лжи. И тогда опять еще сложнее становится понять, что есть правда, а что есть неправда", - пояснил он.
 
РоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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