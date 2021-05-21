https://ria.ru/20210521/penza-1733382672.html

Главный онколог Минздрава оценил оказание медпомощи больным в Пензе

Главный онколог Минздрава оценил оказание медпомощи больным в Пензе - РИА Новости, 21.05.2021

Главный онколог Минздрава оценил оказание медпомощи больным в Пензе

Перспективные медицинские работники занимаются оказанием помощи онкобольным в Пензе на хорошем современном оборудовании, заявил генеральный директор ФГБУ "НМИЦ... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T18:44

2021-05-21T18:44

2021-05-21T18:44

пензенская область

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андрей каприн

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ПЕНЗА, 21 мая - РИА Новости. Перспективные медицинские работники занимаются оказанием помощи онкобольным в Пензе на хорошем современном оборудовании, заявил генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.Каприн в пятницу в Пензе ознакомился с работой центра амбулаторной онкологической помощи на базе поликлиники №14, а также отделения радиационной онкологии онкодиспансера.Уточняется, что первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи был открыт в октябре 2019 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Центр занимается диагностикой онкозаболеваний на ранних стадиях с тем, чтобы как можно скорее предоставить пациенту специализированную медицинскую помощь. В нем установлено современное медицинское оборудование для диагностических исследований, а также для лечебных процедур в амбулаторном режиме. За время работы врачи учреждения осмотрели свыше 5,5 тысячи человек, у 219 выявили онкозаболевания, 870 поставили на диспансерный учет.По данным пресс-службы, в областном онкодиспансере Каприн осмотрел отделение радиационной онкологии, где недавно был установлен второй высокоэнергетический линейный ускоритель стоимостью около 190 миллионов рублей, а к 2022 году запланировано оснастить учреждение еще двумя такими аппаратами."Лучевая терапия в Пензенской области проводится на высоком уровне. Здесь работают аппараты высокого класса, позволяющие проводить процедуру с максимальной точностью. В скором времени здесь появится еще две таких машины, и регион будет полностью обеспечен высокоточными линейными ускорителями", - сказал главный онколог Минздрава РФ.В пресс-службе отметили, что в настоящее время в онкодиспансере работают 34 подразделения, включая круглосуточный и дневной стационары, лаборатории, оперблок и инструментально-диагностические отделения. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в прошлом году учреждение получило 52 единицы современного медицинского оборудования на 669,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210521/sovfed-1733278045.html

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россия, андрей каприн, здоровье - общество, пенза, пензенская область, общество