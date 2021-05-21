Пензенская область представила опыт по развитию рынка социальных услуг
ПЕНЗА, 21 мая - РИА Новости. Опыт по развитию рынка социальных услуг в Пензенской области представлен членам Совета Федерации в качестве лучшего примера региональной практики, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Некоторые модели взаимодействия государства и некоммерческого сектора в социальной сфере были впервые опробованы именно в нашем регионе. Проекты по сопровождаемому проживанию инвалидов "Квартал Луи", "Дом Вероники", "Новые берега" входят в число лучших федеральных практик. Пензенская область является одним из субъектов РФ, где сформирована и применяется собственная законодательная база для данного вида деятельности. Мы готовы поделиться наработанным опытом", - приводит слова врио губернатора Олега Мельниченко пресс-служба.
Мельниченко в пятницу в Пензе на выездном заседании круглого стола комитета Совета Федерации по социальной политике отметил, что повышение роли некоммерческого сектора в сфере предоставления социальных услуг является одним из приоритетных направлений долгосрочной социальной политики. По его словам, сейчас федеральное законодательство дает возможность наряду с государственными и муниципальными учреждениями привлечь в систему социального обслуживания и негосударственные организации, индивидуальных предпринимателей, что позволяет расширить перечень предоставляемых услуг, повысить их доступность и качество.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова на заседании заявила, что растет число россиян, участвующих в проектах некоммерческих организаций, а негосударственные объединения становятся надежным партнером государства в решении широкого круга вопросов социальной сферы.
"Если в 2011 году было зарегистрировано 96,7 тысяч таких организаций, то на начало 2021 года их уже 210 тысяч. В том числе выросло и количество СОНКО (социально ориентированных некоммерческих организаций) по таким направлениям как профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, расширение границ добровольчества и волонтерства", - цитирует слова Бибиковой пресс-служба.
Сенатор от Пензенской области Мария Львова-Белова на заседании отметила, что НКО обладают мощным инновационным потенциалом, их деятельность позволяет осваивать новые технологии помощи, и при поддержке и доверии со стороны государства они способны становиться полноправными партнерами развития социальной сферы.
"Участниками заседания выработаны предложения и рекомендации по расширению деятельности негосударственных организаций в социальной сфере, а также развитию доступного туризма. Одним из предложений является создание электронного сборника лучших практик СОНКО субъектов РФ, предоставляющих социальные услуги", - говорится в сообщении.