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"Россия и Китай не ожидали". В США создали тайную армию
"Россия и Китай не ожидали". В США создали тайную армию - РИА Новости, 21.05.2021
"Россия и Китай не ожидали". В США создали тайную армию
Спецназовцы, шпионы, хакеры — за последнее десятилетие Пентагон для противодействия прежде всего России и Китаю в мирное время создал огромную секретную армию,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T08:00
2021-05-21T07:53
касем сулеймани
министерство обороны сша
сирия
сша
пентагон
безопасность
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Спецназовцы, шпионы, хакеры — за последнее десятилетие Пентагон для противодействия прежде всего России и Китаю в мирное время создал огромную секретную армию, насчитывающую около 60 тысяч человек. Как сообщает издание Newsweek, проведшее собственное расследование, это в десять раз больше численности агентуры ЦРУ. О бойцах невидимого фронта — в материале РИА Новости.Дома и за рубежомТайная армия вполне укладывается в стратегию Пентагона по расширению геополитического влияния США. В ведомстве не раз подчеркивали: в XXI веке боевые действия ведут не только танками и самолетами. Сегодня особое значение имеют негласные операции в так называемой серой зоне. Это часть концепции, как принято выражаться на Западе, "гибридной войны".Под этим термином подразумевают враждебные действия, при которых атакующая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет противника посредством скрытых операций, диверсий, вмешательства в киберпространство. Формально мир сохраняется.Секретная армия Пентагона создана для серой зоны в рамках проекта "Маскировка" (Signature Reduction). По информации Newsweek, на него работают более 130 частных компаний, годовой бюджет — порядка 900 миллионов долларов. Деньги уходят на изготовление фальшивой документации, маскировочных средств, устройств для скрытного фотографирования, прослушивания и многого другого. Солдаты секретной армии служат как дома, так и за рубежом, как в военной форме, так и "на гражданке".По данным Newsweek, даже во властных кругах США далеко не все знают о программе "Маскировка". В конгрессе не было ни одного слушания по этим вопросам, в официальной структуре Пентагона — никаких упоминаний, молчат и политики.Тем не менее тайные солдаты Вашингтона давно и достаточно успешно действуют по всему земному шару. Но эти операции, по мнению американского издания, — лишь тренировка перед началом глобального противостояния ядерных держав.Разведка и убийстваБолее половины личного состава секретной армии — бойцы американских Сил специальных операций, тайно находящиеся во многих горячих точках планеты — от Сирии до Западной Африки. Даже, по данным Newsweek, — в Северной Корее и Иране. Они занимаются разведкой, диверсиями, ликвидируют террористов, а также ключевых военных и политических лидеров противника.Ликвидация командующего подразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани 3 января 2020-го — их рук дело. На днях Пентагон раскрыл подробности той акции. Выяснилось, что тайные агенты внедрили в окружение генерала мобильный телефон со шпионским программным обеспечением, что позволило отслеживать его местоположение.С земли за ходом операции наблюдали три группы снайперов элитного отряда "Дельта", а идентифицировали Сулеймани после приземления его самолета в Багдаде переодетые в сотрудников аэропорта оперативники союзного США курдского спецподразделения. В результате машину иранского генерала уничтожили с беспилотника. Водителя второго автомобиля кортежа поразил снайпер.Помимо элитных бойцов, секретная армия Пентагона располагает тысячами специалистов военной разведки. Они собирают и анализируют информацию о противнике как в открытых источниках, так и закрытых. Многие действуют на вражеской территории под вымышленными именами и по поддельным документам. С американскими спецслужбами сотрудничают и местные.Милитаризация сознанияНаконец, кибербойцы, собирающие в интернете информацию, а также принимающие участие в кампаниях влияния в социальных сетях. Их задачи — дезинформация вероятного противника, формирование у населения недружественной США страны нужного Пентагону мнения, противодействие информационным атакам.В Newsweek подчеркивают, что раньше такие специалисты работали главным образом на Агентство национальной безопасности. Однако за последние пять лет каждое разведывательное и специальное подразделение Вооруженных сил США обзавелось собственными кибербойцами. В случае открытой войны они тоже не станут сидеть сложа руки.Вооруженные конфликты теперь будут начинаться не с воздушных бомбардировок, высадок десанта на побережье и масштабных наступлений на суше, а с точечных ударов хакеров по критической инфраструктуре, электросетям, финансовой и здравоохранительной системам противника. Успех на этом фронте способен парализовать атакованное государство. Кроме того, киберпространство используют для усиления политического или экономического влияния, шпионажа, дискредитации властей и военного командования недружественной страны."Сейчас происходит некая милитаризация сознания американцев и милитаризация внешней политики США как таковой, — рассказал в эфире радио Sputnik политолог Леонид Савин. — Мы это видим в том числе по тем кадровым перестановкам, которые происходят и в Госдепартаменте, и в других ведомствах Соединенных Штатов. Они начинают следовать такой мягкой версии ведения войны — воспринимают внешнюю политику как войну, ведущуюся иными средствами. Я думаю, это самая главная проблема, которая стоит перед другими странами".И останавливаться американцы явно не собираются. На тайную армию Пентагона в США работают десятки частных компаний. В частности, одна из фирм в Северной Каролине создает крайне реалистичные маски, кардинально меняющие внешность человека. Кроме того, разработали силиконовый чехол, плотно прилегающий к руке и искажающий отпечатки пальцев.Агентам выдают полный пакет фальшивых документов, вносят их вымышленные имена в электронные базы данных, словом, делают все, чтобы контрразведка ничего не заподозрила. Но пока неизвестно, насколько эффективно проявит себя тайная армия Пентагона в противостоянии с китайскими и российскими спецслужбами.
https://ria.ru/20210511/pentagon-1731818180.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210321/suleymani-1602224313.html
https://ria.ru/20210413/ssha-1728053127.html
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касем сулеймани, министерство обороны сша, сирия, сша, пентагон, безопасность

"Россия и Китай не ожидали". В США создали тайную армию

08:00 21.05.2021
 
© U.S. Army photo by Staff Sgt. Pablo N. PiedraАмериканские военные во время учений
Американские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© U.S. Army photo by Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Спецназовцы, шпионы, хакеры — за последнее десятилетие Пентагон для противодействия прежде всего России и Китаю в мирное время создал огромную секретную армию, насчитывающую около 60 тысяч человек. Как сообщает издание Newsweek, проведшее собственное расследование, это в десять раз больше численности агентуры ЦРУ. О бойцах невидимого фронта — в материале РИА Новости.

Дома и за рубежом

Тайная армия вполне укладывается в стратегию Пентагона по расширению геополитического влияния США. В ведомстве не раз подчеркивали: в XXI веке боевые действия ведут не только танками и самолетами. Сегодня особое значение имеют негласные операции в так называемой серой зоне. Это часть концепции, как принято выражаться на Западе, "гибридной войны".
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 18:04
"Прижмем их": Пентагон намерен развернуть новые базы к югу от России
Под этим термином подразумевают враждебные действия, при которых атакующая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет противника посредством скрытых операций, диверсий, вмешательства в киберпространство. Формально мир сохраняется.
Секретная армия Пентагона создана для серой зоны в рамках проекта "Маскировка" (Signature Reduction). По информации Newsweek, на него работают более 130 частных компаний, годовой бюджет — порядка 900 миллионов долларов. Деньги уходят на изготовление фальшивой документации, маскировочных средств, устройств для скрытного фотографирования, прослушивания и многого другого. Солдаты секретной армии служат как дома, так и за рубежом, как в военной форме, так и "на гражданке".
© AP Photo / Alan DiazСотрудники американских спецслужб
Сотрудники американских спецслужб - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© AP Photo / Alan Diaz
Сотрудники американских спецслужб
По данным Newsweek, даже во властных кругах США далеко не все знают о программе "Маскировка". В конгрессе не было ни одного слушания по этим вопросам, в официальной структуре Пентагона — никаких упоминаний, молчат и политики.
Тем не менее тайные солдаты Вашингтона давно и достаточно успешно действуют по всему земному шару. Но эти операции, по мнению американского издания, — лишь тренировка перед началом глобального противостояния ядерных держав.

Разведка и убийства

Более половины личного состава секретной армии — бойцы американских Сил специальных операций, тайно находящиеся во многих горячих точках планеты — от Сирии до Западной Африки. Даже, по данным Newsweek, — в Северной Корее и Иране. Они занимаются разведкой, диверсиями, ликвидируют террористов, а также ключевых военных и политических лидеров противника.
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 19:43
СМИ: Иран планировал убить американского генерала после гибели Сулеймани
Ликвидация командующего подразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани 3 января 2020-го — их рук дело. На днях Пентагон раскрыл подробности той акции. Выяснилось, что тайные агенты внедрили в окружение генерала мобильный телефон со шпионским программным обеспечением, что позволило отслеживать его местоположение.
С земли за ходом операции наблюдали три группы снайперов элитного отряда "Дельта", а идентифицировали Сулеймани после приземления его самолета в Багдаде переодетые в сотрудников аэропорта оперативники союзного США курдского спецподразделения. В результате машину иранского генерала уничтожили с беспилотника. Водителя второго автомобиля кортежа поразил снайпер.
© AP PhotoПоследствия удара в Багдаде, в ходе которого погиб генерал Касем Сулеймани
Последствия удара в Багдаде, в ходе которого погиб генерал Касем Сулеймани - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© AP Photo
Последствия удара в Багдаде, в ходе которого погиб генерал Касем Сулеймани
Помимо элитных бойцов, секретная армия Пентагона располагает тысячами специалистов военной разведки. Они собирают и анализируют информацию о противнике как в открытых источниках, так и закрытых. Многие действуют на вражеской территории под вымышленными именами и по поддельным документам. С американскими спецслужбами сотрудничают и местные.

Милитаризация сознания

Наконец, кибербойцы, собирающие в интернете информацию, а также принимающие участие в кампаниях влияния в социальных сетях. Их задачи — дезинформация вероятного противника, формирование у населения недружественной США страны нужного Пентагону мнения, противодействие информационным атакам.
В Newsweek подчеркивают, что раньше такие специалисты работали главным образом на Агентство национальной безопасности. Однако за последние пять лет каждое разведывательное и специальное подразделение Вооруженных сил США обзавелось собственными кибербойцами. В случае открытой войны они тоже не станут сидеть сложа руки.
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 12:47
В Минобороны Германии сообщили об увеличении военного присутствия США
Вооруженные конфликты теперь будут начинаться не с воздушных бомбардировок, высадок десанта на побережье и масштабных наступлений на суше, а с точечных ударов хакеров по критической инфраструктуре, электросетям, финансовой и здравоохранительной системам противника. Успех на этом фронте способен парализовать атакованное государство. Кроме того, киберпространство используют для усиления политического или экономического влияния, шпионажа, дискредитации властей и военного командования недружественной страны.
"Сейчас происходит некая милитаризация сознания американцев и милитаризация внешней политики США как таковой, — рассказал в эфире радио Sputnik политолог Леонид Савин. — Мы это видим в том числе по тем кадровым перестановкам, которые происходят и в Госдепартаменте, и в других ведомствах Соединенных Штатов. Они начинают следовать такой мягкой версии ведения войны — воспринимают внешнюю политику как войну, ведущуюся иными средствами. Я думаю, это самая главная проблема, которая стоит перед другими странами".
© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские военные на воздушной базе в Багдаде, во время вывода войск США из Ирака
Американские военные на воздушной базе в Багдаде, во время вывода войск США из Ирака - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Американские военные на воздушной базе в Багдаде, во время вывода войск США из Ирака
И останавливаться американцы явно не собираются. На тайную армию Пентагона в США работают десятки частных компаний. В частности, одна из фирм в Северной Каролине создает крайне реалистичные маски, кардинально меняющие внешность человека. Кроме того, разработали силиконовый чехол, плотно прилегающий к руке и искажающий отпечатки пальцев.
Агентам выдают полный пакет фальшивых документов, вносят их вымышленные имена в электронные базы данных, словом, делают все, чтобы контрразведка ничего не заподозрила. Но пока неизвестно, насколько эффективно проявит себя тайная армия Пентагона в противостоянии с китайскими и российскими спецслужбами.
 
Касем СулейманиМинистерство обороны СШАСирияСШАПентагонБезопасность
 
 
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